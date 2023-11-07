Алдошин посоветовал ей оставить языковой вопрос в кругу военных исключительно военным.

Актер и военный Павел Алдошин гневно высказался в адрес языковеда Ирины Фарион, которая сказала, что не может называть украинских военных украинцами, если они разговаривают на русском.

В комментарии УНИАН он назвал поведение Фарион низким и позорным.

"Позор гражданским людям, которые поднимают этот вопрос. Женщина, которая очень грамотно знает украинский язык, сидит во Львове и пьет кофе, я вас прошу заткните рот и оставьте украинский язык в кругу военных исключительно военным", - обратился к Фарион Алдошин.

Он добавил, что нередко слышит от гражданских людей о том, что военные "на нуле" тоже разговаривают на русском. К таким людям у него один вопрос: "Ты на нуле?"

"Ребята с Азова и других подразделений ежедневно доказывают свой патриотизм потерянными конечностями и кровью. Вкусного кофе!" - подытожил Алдошин.

Отметим, Павел Алдошин вступил в ряды ВСУ в начале полномасштабного вторжения. Он героически защищает Украину на фронте от российской агрессии. К слову, в интервью УНИАН он рассказал, как изменилось его мнение о войне, начиная с 24 февраля, и почему решил вступить в ряды Вооруженных сил Украины, как переживает оккупацию родной Херсонщины, и как относится к российским актерам и благосклонности к ним украинских режиссеров.

Также УНИАН сообщал, как военные и звезды отреагировали на скандальные высказывания Ирины Фарион.

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