Правоохранитель снял с себя погоны и пошел на улицу "разговаривать" с пьяным мужчиной.

В Одессе снова языковой скандал - русскоязычного правоохранителя и его руководителя из-за конфликта с неизвестным отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, событие зафиксировали на видео, которое сегодня обнаружено во время мониторинга социальных сетей. На видеозаписи - мужчина в форме и неизвестный конфликтуют, в частности из-за того, что правоохранитель говорит по-русски.

В ходе проверки информации установлено, что инцидент произошел между участковым и гражданином в отделе полиции, куда нескольких мужчин пригласили из-за появления в общественном месте в пьяном виде. Сейчас участкового и его руководителя отстранили от исполнения обязанностей.

"Оценка действиям полицейского, его руководителя и еще двум его коллегам, которые присутствовали во время конфликта - оперативному дежурному и помощнику оперативного дежурного, будет предоставлена по результатам расследования", - заявили в главке.

Упомянутое видео появилось сегодня у местных Телеграм-каналах. На нем зафиксирован конфликт, участником которого стал молодой полицейский и некий мужчина, очевидно, один из тех, кого "пригласили" в участок. Судя по всему, запись начали вести с определенной "точки" конфликта - после того, как неизвестный требовал, чтобы правоохранитель разговаривал на украинском.

Неизвестно, что происходило до этого момента, но видно, что полицейский уже гневается и на русском языке говорит, что Одесса – это Украина. Но оппонент отвечает, что тот обязан говорить на украинском, применяет ненормативную лексику и обвиняет правоохранителя в том, что тот "прикрывается погонами" и предлагает их снять. Полицейский встает, снимает погоны и вместе с неизвестным уходит из помещения. За "кадром" также слышен женский смех. Участники конфликта выходят на улицу, но чем именно он завершился, пока неизвестно.

Языковые скандалы в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, недавно в одном из кафе Черновцов разгорелся языковой скандал - посетитель устроил эмоциональный спор с персоналом заведения из-за отказа в обслуживании русскоязычных клиентов.

10 апреля стало известно, что в Одессе разгорелся языковой скандал из-за русской музыки в магазине. В то же время в магазине в Броварах отказались обслуживать клиентку на украинском языке.

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