Учительница географии вела урок на русском языке.

В Черновцах из лицея № 5 "Орияна" уволили учительницу географии, которая общалась на уроке на русском и обозвала ученика нецензурным словом, когда он попросил ее говорить на украинском языке. Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на директора лицея Галину Абрамюк.

"В понедельник, 1 декабря, комиссия по служебному расследованию завершила работу и составила соответствующий акт. Учительница написала заявление и мной был издан приказ о ее увольнении", - заявила Абрамюк.

Видео, на котором слышно, как учительница говорит по-русски и оскорбляет ученика, появилось в сети в прошлом месяце.

По словам руководительницы городского управления образования Ирины Ткачук, дети обратились с письменным заявлением к руководителю заведения, от учительницы взяли объяснения.

Комиссия, которая рассматривала этот инцидент, выяснила, что учительница нарушила несколько законов, в частности, об образовании и о государственном языке.

Как отметила начальник управления Государственной службы качества образования в Черновицкой области Оксана Палийчук, учительница нарушила несколько законов - "Об образовании" (статья 7 закона: языком образовательного процесса является государственный), "О функционировании государственного языка".

Также, по словам Палийчук, учительница нарушила статью 54 закона об образовании, согласно которой педагоги должны соблюдать правила педагогической этики, утверждать собственным примером общечеловеческую мораль, быть примером для учеников.

"Далее - в этой же статье указано, что педагоги обязаны воспитывать уважение к законам, государственному языку. То есть в этом случае учительница нарушила все эти требования, которые ставит к ней закон. Хотя директор отмечает, что она неоднократно говорила об этом, о культуре поведения, об этике, в частности об использовании только государственного языка", - говорит Палийчук.

Она добавила, что, поскольку эти нарушения учительница совершила одновременно, то есть во время одного случая, то могла бы быть наказана один раз.

По словам директора лицея, учительница не имела до этого выговоров. Также в заведении должны были провести служебное расследование, чтобы изучить ситуацию и принять меры - как минимум применить выговор.

Кроме того, директор имеет полномочия инициировать внеочередную аттестацию на соответствие должности учительницы, которая нарушила этику и законы.

Введение моратория на русскоязычный контент в Днепре

В ноябре в Днепре ввели мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Соответствующее решение принял исполком горсовета. Мораторий был введен по обращению Уполномоченного по защите государственного языка Елены Ивановской и жителей общины города.

Документ призван защитить украинское информационное пространство от гибридных воздействий государства-агрессора и преодолеть последствия длительной русификации.

Мораторий будет действовать до полного прекращения оккупации Украины Россией.

