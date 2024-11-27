По словам эксперта, перемещение украинцев на оккупированные территории фиксировать достаточно сложно.

Недавно нардеп Максим Ткаченко распространил информацию о том, что большое количество граждан Украины возвращается на временно оккупированные территории, однако позже эти слова опровергли. В то же время доктор философских наук, главный научный сотрудник, директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха считает, что даже если такие действия прослеживаются, то это не является масштабной проблемой.

"Хотя бы потому, что фиксировать ее довольно сложно, если вообще возможно. Ведь если люди и возвращаются на временно оккупированные территории - они это делают не через линию фронта, а через третьи страны. И поэтому никакой реальной статистики, которая показала бы эту информацию - не существует. Действительно, есть люди, которые возвращаются в оккупацию. Увеличился ли этот процент по сравнению с 2022 или 2023 годом? Трудно об этом говорить. Но заявление Максима Ткаченко уже опровергли", - отметил социолог в интервью УНИАН.

По его словам, закономерным является то, что такие случаи происходят, однако это не является тенденцией, а, скорее всего, предположением, которое сложно проверить.

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Также социолог прокомментировал ситуацию с выездом украинцев за границу и их возвращением домой. Головаха считает, что сейчас психологическое состояние украинцев значительно хуже, чем в 2022 или 2023 годах, однако не следует говорить, что это существенно влияет на выезд граждан.

"Так, в 2022 году был большой бум выезда украинцев за границу. Это в основном были женщины с детьми, которые пытались спастись от войны. Это был шоковый период и тенденция была естественная. Сейчас он уже давно прошел и ситуация стабилизировалась. Безусловно, люди продолжают выезжать за границу. Однако если брать глобально, а не по неделям, то количество людей, которые покидают Украину, почти такое же, как и количество людей, которые сюда возвращаются. Поэтому можно утверждать, что сейчас ситуация стабильна", - подчеркнул эксперт.

Украинские беженцы за рубежом - последние новости

Как писал УНИАН, в Вильнюсе для украинских беженцев еще на год продлили возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом. Такое решение принял городской совет 27 ноября.

Также сообщалось, что в Польше готовятся к новой волне украинских беженцев. В частности местные власти уже подготовили благотворителей, которых смогут привлечь к работе в случае необходимости.

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