Всего на временно оккупированные территории уже вернулись около 150 тысяч внутренне перемещенных лиц.

На временно оккупированные территории уже вернулись около 150 тысяч внутренне перемещенных лиц, поскольку не получили помощи от государства и не смогли начать новую жизнь на подконтрольной территории. Об этом в интервью "Укринформу" рассказал народный депутат, член Комитета ВР по вопросам прав человека Максим Ткаченко.

"По имеющимся данным, 200 тысяч мариупольцев покинули свой город, убегая от войны, которую принесла на нашу землю Россия. В то же время каждый третий из них вернулся домой, в Мариуполь, в оккупацию. По подсчетам, это примерно 67-70 тысяч человек. По моему мнению, это ужасные цифры", - отметил он.

Он пояснил, что главная причина возвращения в том, что вынужденные переселенцы не смогли начать новую жизнь на новом месте. Они не получили от государства ни жилья, ни социальной поддержки. Также большое количество ВПЛ не смогли найти работу из-за скептического отношения к ним работодателей, а все предложения, которые предоставляются переселенцам, очень низкооплачиваемые.

Видео дня

"Можно даже говорить об определенной дискриминации переселенцев на рынке труда. Заработная плата часто не превышает 8-12 тысяч грн, в то время, когда стоимость аренды жилья в условно безопасных регионах Украины стартует от 10 тысяч", - отметил он.

Вместе с тем, устраиваясь на работу, переселенцы теряют право на выплаты от государства для компенсации расходов на аренду жилья, а это около 2000 грн в месяц на человека и 3000 грн на детей и лиц с инвалидностью. В то же время на бесплатной основе очень мало мест с человеческими условиями проживания, добавил депутат.

Помощь для ВПЛ - новости

В ноябре премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что для переселенцев в Украине с середины января 2025 года запустят программу субсидий на съемное жилье. Этой опцией смогут воспользоваться семьи, которые тратят на аренду более 30% своих совокупных доходов.

А в ноябре Минсоцполитики ввело ряд услуг для поддержки внутренне перемещенных лиц, в частности, субсидию на аренду жилья для ВПЛ, расширение сервиса "муниципальной няни" и поддержанное проживание для пожилых людей.

Вас также могут заинтересовать новости: