Украинские беженцы пользуются бесплатно общественным транспортом в городе с марта 2022 года.

В Вильнюсе (столица Литвы) для украинских беженцев еще на год продлили возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом, сообщает LRT.

Такое решение было принято городским советом Вильнюса 27 ноября.

В издании напомнили, что беженцы из Украины могут бесплатно ездить в общественном транспорте с марта 2022 года.

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"Такое решение власти столицы приняли после вторжения России в Украину, когда в Литву прибыли десятки тысяч жителей этой страны. Аналогичные решения приняли и другие крупные города Литвы", - добавили в издании.

Также LRT сообщило, что правительство Литвы 27 ноября выделило 5 миллионов евро на установку солнечных электростанций в Украине.

Оборудование для солнечных электростанций должно быть надежным и защищенным от кибератак, поэтому должно быть производства стран ЕС, отметила руководитель департамента сотрудничества по вопросам развития МИД Литвы Раса Кайриене.

"При выборе солнечных электростанций мы должны обеспечить надежность оборудования, которое будет установлено, и аспекты кибербезопасности, чтобы не создавать дополнительных зависимостей для Украины. Поэтому в процессе закупок мы будем стараться включить это требование, что оборудование должно быть происхождением из ЕС или европейской экономики", - добавила она.

Украинские беженцы за рубежом - последние новости

Ранее опрос показал, что около 65% украинцев, которые выехали из-за вторжения РФ, планируют остаться навсегда в Берлине. В частности президент Государственного управления по делам беженцев (LAF) Марк Зайберт отметил, что это заметно из-за роста интереса украинцев к курсам немецкого языка.

Также сообщалось, что в Чехии готовятся к новой волне украинских беженцев. В стране считают, что это связано с тем, что в нашем государстве может ухудшиться ситуация из-за проблем с жильем, доступом к медицине и учебным заведениям в зимний период.

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