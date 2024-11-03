Олег Куць отметил, что есть несколько факторов, которые могут повлиять на ситуацию.

В Люблинском воеводстве Польши готовятся к новому наплыву беженцев из Украины. Местные власти уже подготовили списки волонтеров, которых могут привлечь в случае необходимости.

Генеральный консул Украины в Люблине Олег Куць в комментарии Радио Свобода рассказал, что перед зимой в Люблинском воеводстве прорабатывают различные сценарии. По его словам, в воеводстве "высокий уровень готовности", есть списки волонтеров, которые в 2022 году помогали украинцам.

"В этом списке несколько сотен волонтеров, которых при необходимости соберут и привлекут к помощи. Есть четкое понимание, кто будет чем заниматься, кто будет работать на границе, кто на вокзале", - отметил дипломат.

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При этом генконсул указал, что на данный момент нет предпосылок ожидать новой волны беженцев из Украины, но многое будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от российских атак на энергетическую инфраструктуру и ситуации на фронте.

Украинцы в Польше - последние новости

Польша одна из стран, которая первой протянула Украине руку помощи, приняв украинцев, которые бежали от войны. В свою очередь, многие украинцы не остались в долгу, компенсируя полученную помощь налогами.

В 2023 году граждане Украины открыли в Польше более 30 тысяч новых компаний. В то же время польские СМИ сообщили о снижении количества рабочих из Украины - люди ищут лучшие условия труда в других странах ЕС.

Журналистка Елена Бабакова рассказала, что поляки нередко с подозрением относятся к желанию украинцев остаться и интегрироваться в польское общество. Также они воспринимают недовольство украинцев местным сервисом как проявление неблагодарности.

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