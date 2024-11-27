По словам эксперта, такая цифра является вполне нормальной в послевоенное время.

Накануне народный депутат Украины Максим Ткаченко сообщил, что большое количество украинцев возвращается на временно оккупированные территории. Впоследствии эту информацию опровергли. Впрочем даже упоминание о ней может означать, что подобная проблема существует.

Насколько глобальна эта проблема, продолжают ли украинцы выезжать за границу и в 2024 году и чего ждать после окончания войны, УНИАН спросил у доктора философских наук, главного научного сотрудника, директора Института социологии НАН Украины Евгения Головахи.

Евгений, на днях нардеп Максим Ткаченко заявил, что большое количество украинцев возвращается на временно оккупированные территории. Действительно ли это масштабная проблема?

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Сказать, что это масштабная проблема, нельзя. Хотя бы потому, что фиксировать ее довольно сложно, если вообще возможно. Ведь если люди и возвращаются на временно оккупированные территории - они это делают не через линию фронта, а через третьи страны. И поэтому никакой реальной статистики, которая показала бы эту информацию - не существует.

Действительно, есть люди, которые возвращаются в оккупацию. Увеличился ли этот процент по сравнению с 2022 или 2023 годом? Трудно об этом говорить. Но заявление Максима Ткаченко уже опровергли.

То есть назвать это масштабным трендом нельзя?

Трендом я бы это точно не называл. То, что такие случаи случаются - это закономерно. Но то, что это становится тенденцией, которая в этом году набрала обороты - об этом не стоит говорить. Это скорее предположение, которое очень сложно проверить.

Давайте поговорим более глобально об оттоке украинцев. В начале полномасштабного вторжения был определенный бум выезда за границу. Затем, как утверждают социологи, люди наоборот начали больше возвращаться в Украину. Какова ситуация сейчас и влияет ли на это определенная психологическая усталость украинцев от войны на фоне сложных событий на фронте?

Безусловно, психологическое состояние украинцев в 2024 году значительно хуже, чем в 2022 или 2023. Но говорить, что это сильно влияет на выезд украинцев - не стоит.

Да, в 2022 году был большой бум выезда украинцев за границу. Это в основном были женщины с детьми, которые пытались спастись от войны. Это был шоковый период и тенденция была естественная. Сейчас он уже давно прошел и ситуация стабилизировалась.

Безусловно, люди продолжают выезжать за границу. Однако если брать глобально, а не по неделям, то количество людей, которые покидают Украину, почти такое же, как и количество людей, которые сюда возвращаются. Поэтому можно утверждать, что сейчас ситуация стабильна.

Чего стоит ожидать после войны? С одной стороны, в стране станет безопасно и украинцы смогут вернуться домой. С другой стороны, многие мужчины могут покинуть страну после открытия границ. Какой будет тенденция в послевоенное время?

По этому поводу Институт демографии уже составил несколько сценариев событий после войны. Если Украина не подготовится к изменению демографических процессов после окончания войны, то мы рискуем потерять значительную часть населения. Прежде всего из-за упомянутых вами мужчин. В частности, многие из них захотят присоединиться к семьям, которые уже ассимилировались в Европе и других странах мира.

Но есть и положительный сценарий. Если у нас будут созданы условия для возвращения украинцев - ситуация может быть более позитивной. Можно ожидать существенного возвращения украинцев - даже до 50%. Эту цифру можно считать нормальной, если будут созданы все условия для их адаптации к новым условиям жизни в послевоенной Украине.

В эту программу следует включить не только трудоустройство, но и помощь в получении жилья, получение образования и предоставление медицинских услуг. Все это надо готовить уже сейчас. И тогда мы можем получить цифру до 50%. И благодаря этому количество людей, которые вернутся, будет значительно больше, чем тех, кто выедет из Украины.

Украина - далеко не первая страна в современной истории, которая переживает большую войну. Как демографическая ситуация складывалась в других странах после окончания таких войн?

Здесь можем брать в качестве примера окончание войны на Балканах. Там после войны вернулись домой до 30% населения - преимущественно женщины с детьми. В Украине может быть похожая ситуация, если мы не подготовимся.

Но здесь все зависит от нескольких факторов. В частности, от того, как закончится война. И, что самое главное - когда она закончится. Ведь чем дольше продлится война, тем меньшее количество украинцев вернется домой. Нам следовало бы учесть Балканский сценарий, чтобы увеличить количество украинцев, которые вернутся домой. Если бы у нас было хотя бы 30 млн населения.

Уже сейчас мы наблюдаем большую проблему на рынке труда в Украине. Возрастет ли она после окончания войны? Или Украине придется привлекать иностранцев для работы, чтобы наполнить рынок труда достаточным количеством кадров?

Безусловно, ситуация на рынке труда будет сложной. И если будет большой дефицит - придется создавать дополнительные условия для привлечения иностранных работников. Наиболее вероятный сценарий - страны южной и восточной Азии. В частности, Филиппины, Таиланд и тому подобное. Вряд ли будет большой потенциал в постсоветских странах, ведь там люди традиционно едут на работу в Россию и этот тренд вряд ли изменится.

Но стоит понимать, что сами люди из Азии не поедут работать в Украину. Для этого им надо создать необходимую инфраструктуру. Да, в этих странах высокий уровень безработицы, но им нужно создать условия, характерные для их региона.

Еще до войны мы наблюдали определенную демографическую проблему - в Украине больше людей умирало, чем рождалось. Стоит ли ожидать, что после войны эта проблема решится? Или наоборот, станет более глобальной?

Вообще исторически после таких больших войн, как в Украине, наблюдаются так называемые "бейби-бумы". Но украинские демографы не советуют надеяться на это - хотя бы из-за характера войны.

Есть много факторов, которые влияют на увеличение рождаемости. Но нам прежде всего надо сосредоточиться на тех факторах, которые ее уменьшают. Это уровень предоставления медицинских услуг, борьба с ПТСР, стрессовым состоянием и тому подобное. Ведь фактор стресса очень влияет на уровень рождаемости. И сейчас этот уровень в Украине крайне высок.

Сейчас самая популярная профессия в Украине среди студентов, особенно аспирантуры - это психология. Это обусловлено потребностью общества, которое находится в длительном стрессовом состоянии.

Это комплексная проблема - сюда можно, конечно же, добавить и уровень предоставления медицинских услуг и появление новых рабочих мест. И всем этим надо заниматься сейчас, ведь после войны уже будет поздно.