На сегодня существует достаточное количество доказательств совершения Россией и ее марионетками военных преступлений, однако российские власти не останавливаются и продолжают способствовать выявлению межгосударственными следственными группами новых фактов и доказательств.

Так, в октябре Владимир Путин издал очередной юридически ничтожный указ об аннексии Запорожской и Херсонской областей. А после этого в Кремле решили еще и "подарить" российским компаниям активы украинского бизнеса, вынужденно оставленные на временно оккупированных территориях. С таким заявлением выступил пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков, и добавил, что "оставлять без дела брошенные активы нельзя, и над этим уже работает правительство РФ".

Россия не признает ни международные конвенции, ни решения международных судов

На самом деле можно заметить определенное сходство в фактической национализации и передаче Кремлем в собственность российским компаниям активов украинского бизнеса на временно оккупированных в 2022 году территориях с событиями, которые происходили в аннексированном Россией Крыму в 2014 и последующих годах. Отличий, конечно, хватает, однако фактические последствия одни и те же. Речь о колоссальных убытках украинского бизнеса из-за фактической потери своего имущества.

Общеизвестно, что Россия не признает ни международные конвенции, ни решения международных судов. Более того, если до начала полномасштабной войны Кремль нанимал иностранные юридические фирмы и участвовал в судебных слушаниях в международных арбитражных судах, то сегодня Россия даже не делегирует своих представителей в суды, ограничиваясь короткой и юридически бессмысленной репликой, вроде "этот суд не имеет юрисдикции в рассмотрении спора с участием России".

Логика (если о ее наличии вообще можно говорить) действий кремлевской власти довольно проста. Она заключается в абсолютной уверенности в безнаказанности, соответственно, несостоятельности западного правосудия. Однако это не должно останавливать Украину и украинцев.

В любом случае, прежде чем оценивать перспективы получения компенсации и привлечения российских властей к ответственности, целесообразно определить юридическую квалификацию действий путинского режима. При этом, такая квалификация охватывает применение как норм и положений национального, так и международного законодательства. Ведь в случае с военными преступлениями они тесно связаны.

Следует отметить, что с квалификацией действий РФ все столь очевидно (учитывая имеющуюся количество зафиксированных фактов совершения военных преступлений), что можно с уверенностью утверждать о совершении целого ряда преступлений:

ведение агрессивной войны (ст. 437 УК Украины);

нарушение правил и обычаев войны (438 УК Украины);

геноцид (ст. 442 УК Украины);

военные преступления, преступления против человечности и преступления агрессии (по статьям 7 и 8 Римского Статута Международного уголовного суда).

И это далеко не полный перечень будущих обвинений.

Однако как быть с российскими компаниями, которые получат "в подарок" имущество украинских компаний на временно оккупированных территориях? В этом случае юридическая квалификация является довольно неоднозначной и будет зависеть, в первую очередь, от дальнейших действий с активами украинского бизнеса (например, уничтожение имущества можно квалифицировать по статье 194 УК Украины).

Очевидно, что официальную юридическую квалификацию действиям российских компаний дадут отечественные правоохранители, однако уже сейчас возможно констатировать, что на сегодня в законодательстве отсутствует однозначное восприятие действий по конкретной статье Уголовного кодекса Украины. То есть это могут быть, как обще-уголовные преступления против собственности, так и экономические преступления (например, легализация имущества, полученного преступным путем), или же соучастие в отдельных военных преступлениях.

В то же время стоит понимать, что любые противоправные действия с имуществом украинских компаний на временно оккупированных территориях - это прежде всего ответственность Путина, его марионеток (речь идет об оккупационной власти) и России в целом, как государства - агрессора. А передача активов "в подарок" российским компаниям является прямым следствием аннексии частей территорий Запорожской и Херсонской областей.

Любые противоправные действия с имуществом украинских компаний на временно оккупированных территориях - это прежде всего ответственность Путина, его марионеток (речь идет о оккупационную власть) и России в целом, как государства-агрессора

Добавление к этому списку негодяев из отдельных российских компаний следует считать целесообразным в случае совершения должностными (служебными) лицами конкретной российской компании противоправных действий (преступлений) с имуществом украинского предприятия, предусмотренных как действующим Уголовным кодексом Украины, так и международными актами, ратифицированными Украиной.

Если провести аналогию с судебными процессами в отношении имущества украинских компаний, оставленных в Крыму, то можно заметить, что в подавляющем большинстве судебные процессы инициированные именно против России, которая незаконно аннексировала Крымский полуостров и в дальнейшем создала условия для фактической национализации расположенных там активов украинского бизнеса. Учитывая, что весь цивилизованный мир не признал ни аннексию Крыма, ни аннексию частей территорий Запорожской и Херсонской областей, то любые указы российского диктатора не имеют никаких юридических последствий, а потому "дарения" Путиным активов украинских компаний - кому само по себе в очередной раз подтверждает совершение военного преступления (в том числе путем широкомасштабного уничтожение и присвоение имущества, не вызванное военной необходимостью и совершено незаконно). Расследование таких преступлений сейчас продолжается и непременно будет предметом рассмотрения Международным уголовным судом.

Поэтому украинскому бизнесу стоит акцентировать усилия на документировании фактов уничтожения или потери своего имущества вследствие российской военной агрессии, и присоединяться к уже существующим расследованиям и судебным процессам против государства-агрессора.

Дмитрий Воронцов, адвокат юридической фирмы ADERHABER