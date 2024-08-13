Сырский – это генерал непростых времен, считает Тарас Чмут.

Ветеран АТО, глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут сравнил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с его преемником Александром Сырским.

"Есть положительные моменты, есть негативные моменты. В значительной степени мне нравится уменьшение политизации в Вооруженных силах. В значительной степени мне не нравится отношение к человеческой жизни солдата. И так этот список можно продолжать долго – есть позитив, есть негатив", – сказал он в интервью "PRESSING".

Он также добавил, что Сырский – это "генерал непростых времен". В то же время он отметил, что в будущем это может измениться.

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Кроме того, Чмут ответил на вопрос – было ли у Залужного видение того, как надо продолжать войну.

"У него было видение того, как нужно воевать. Со своей стороны, субъективной, я понимаю причинно-следственную связь и этот сценарий действий, он логичен. Я не знаю, вышел бы он правильно или нет – это показывает только поле боя. Но связь там адекватная и логичная. К сожалению, он требует непопулярных решений – я не уверен, готово ли общество сейчас, или тогда было готово к таким решениям. Но это в какой-то степени шанс и мы в какой-то степени сейчас к этому приходим", – добавил Чмут.

Валерий Залужный: что надо знать

В феврале 2024 года Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Эту должность он занимал с 2021 года. Уже в июле этого года он начал работу в должности посла нашей страны в Великобритании.

Впоследствии Залужный заявил, что на новой должности победа Украины в войне с российским агрессором остается главным приоритетом моей деятельности и деятельности Посольства.

Позже бывший главнокомандующий ВСУ выступил в Лондоне, где призвал свободные и демократические нации задуматься над собственной защитой, а также поделился уроками, которые украинцы вынесли из полномасштабной войны. Так, он сказал, что войн необходимо избегать, но если они пришли – быть готовыми.

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