В ближайшие дни на территории области ожидаются дожди.

Ухудшение погодных условий в Херсонской области может негативно повлиять на процесс эвакуации пострадавших от подрыва Херсонской ГЭС.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников. Однако он рассчитывает на то, что дожди не смогут существенно увеличить уровень воды.

"Сейчас уже 4,5 м средний уровень воды. То есть практически на метр за два дня упал уровень воды и сейчас идет вниз. Будем надеяться, что дальше такая тенденция сохранится", - сказал спикер ОВА.

В то же время ожидается поднятие воды за счет притока из реки Ингулец. "Сначала вода зашла в нее и поднялась почти до 6 метров. Сейчас эта вода будет возвращаться назад. Вакуум создался", - объяснил Толоконников.

Администрация предупредила волонтеров об ухудшении погодных условий и попросила в ближайшие дни не выходить в "рейды". "Полицейские и спасатели справляются со своей работой. Мы понимаем, что многим хочется поехать, помочь найти животных и тех, кто нуждается. Но в такую погоду это будет очень опасно", - добавил он.

Также большую опасность несут российские обстрелы - только вчера утром от российских атак пострадали двое волонтеров.

Подрыв Каховской ГЭС: что происходит в Херсонской области

Напомним, что 6 июня в оперативном коммандовании "Юг" заявили, что россияне подорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

В Украине сразу объявили эвакуацию, жителей ряда населенных пунктов Херсонской области предупредили о том, что они могут оказаться в зоне затопления.

Спасатели, полицейские, военнослужащие и волонтеры поехали помогать людям и животным. Жители оккупированных территорий заявляли, что российские оккупанты не оказывают им помощь и не проводят эвакуацию, многие были вынуждены провести ночь на крышах своих домов.

По последним данным, на Херсонщине остаются подтопленными 46 населенных пунктов, 32 из них - на подконтрольной Украине территории. Эвакуировали 2699 человек, 29 считаются без вести пропавшими.

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