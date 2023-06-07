Оккупанты утверждают, что жители не хотят эвакуироваться. Сейчас людей спасают волонтеры с правого берега.

Оккупанты бросили на произвол судьбы жителей левого берега Днепра в Херсонской области, эвакуация населения из затопленных районов фактически не проводится. Об этом сами жители рассказали российскому оппозиционному изданию ASTRA.

Отмечается, что жители оккупированных Олешек и Голой Пристани всю ночь пытались спастись от наводнения. Многие дома затопило полностью – люди сидят на крышах. Поскольку оккупанты в этом плане бездействуют, население левого берега вынуждено самостоятельно искать лодки.

"Помогать им взялись жители неоккупированной части Херсонской области, для этого был создан специальный чат, где пострадавшие оставляют заявки, а волонтеры их обрабатывают и занимаются спасением людей", – пишет издание.

При этом публикуется видео одной из таких волонтерских спасательных операций. На этих кадрах видно, что лодка сначала плывет через затопленное село, а после сворачивает в основное русло Днепра и дальше направляется к правому неоккупированному берегу.

"Ох*енный русский мир, насрать, разломать, убить, украсть и убежать. Сегодня запретили родственникам въезд с лодкой, пока ситуация была не настолько критичная. Очередной геноцид от кацапов", — пишет жительница Олешек.

"Нужна эвакуация пожилым людям !!! Сидят на 2м этаже дома – 15 человек!!!!!! Левые Саги, переулок Вишнёвый 24!!!!! Помогите!", — говорится в чате, где люди оставляют заявки на помощь.

"Вы не представляете, что сейчас на левом берегу. Орки давно забрали все лодки и катера. Сейчас они стоят в два ряда возле бывшего "Нибулона". Но люди, в основном старики, которые не смогли выехать, сидят на крышах домов и ждут помощи", — рассказывает ещё одна женщина.

В это же время гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо утверждает, что жители затопленных районов якобы сами отказываются от эвакуации.

"Из взрослых жителей мало кто проявляет желание эвакуироваться. Люди хотят дождаться пока вода сойдёт и дальше работать на своей земле. Тем не менее, всё подготовлено для вывоза людей", – заявил он в комментарии российским СМИ.

Жители затопленных поселков рассказали ASTRA, что всю ночь не могли дозвониться до российского МЧС. К тому же связь начала пропадать как таковая.

"Ситуация ухудшилась. Мы сидим на крыше. Нас не эвакуируют. Российские власти все свалили, нас оставили. Света нет, связь начала пропадать", – рассказали изданию жители оккупированного села Забарино

"Дома, которые были в ста метрах от берега, уже в воде. Военные [российские] уходили на легке в самом начале, тоже никого не эвакуировали. Никто нигде не отвечает. Насколько знаю, уже отвечать некому, все сбежали. Мы телефоны надолго не включаем, заряжать практически негде становится. Волонтёров в Забарино, как в Олешках или Голой пристани — нет. Мы не знаем, что нам делать", – говорят жители Забарино.

Ситуация с наводнением после подрыва ГЭС – последние новости

В настоящее время на правом берегу Днепра, который был освобожден еще осенью, украинские власти продолжают эвакуацию населения из зон подтопления. Людей вывозят в том числе в Николаев и другие города Украины.

В ООН предупреждают, что одним из самых серьезных последствий от разрушения Каховской ГЭС может стать фактическое уничтожение сельского хозяйства на юге Украине. А это уже самым критическим образом скажется на продовольственной ситуации во всем мире.

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