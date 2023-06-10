На данный момент 29 сообщений о пропавших без вести.

Количество пропавших без вести на Херсонщине увеличилось до 29 человек, эвакуация продолжается несмотря на постоянные обстрелы россиян. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.

"На сегодняшний момент эвакуированных и спасенных мы имеем 2 тыс. 678 человек. Пытаемся проводить эвакуационные мероприятия, несмотря на то, что враг постоянно обстреливает места эвакуации, обстреливает наших спасителей, полицейских, волонтеров", - сказал он.

По словам министра, за сегодня спасены 80 человек. На данный момент 29 сообщений о пропавших без вести, что на два больше предварительных данных.

Он напомнил, что работает горячая линия, куда люди могут предоставлять информацию о необходимости спасения людей на затопленных территориях подконтрольных Украине.

Клименко отметил, что пока никакой информации о мародерстве нет. Нарядов и патрулей достаточно, чтобы пресечь такие случаи.

Также министр сообщил, что некоторых "волонтеров", которые приезжают на места эвакуации со своими лодками, просто чтобы сфотографироваться, спасатели отправляют домой.

Подрыв Россией Каховской ГЭС - ситуация на Херсонщине

Утром 10 июня в Херсоне российские оккупанты обстреляли волонтеров, которые помогали людям, пострадавшим от подтопления. Это двое мужчин 25 и 52 лет. Эвакуация была приостановлена.

Власти Херсонской области призвали волонтеров временно воздержаться от посещения Херсона из-за активизации российских обстрелов.

Всего в Херсонской области подтоплено 47 населенных пунктов, из них 33 - на подконтрольной Украине территории и 14 - на временно оккупированной.

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