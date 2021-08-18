Ранее Печерский суд дал разрешение на задержание Шаповалова, поскольку он не явился на избрание ему меры пресечения по новому подозрению.

Подольский суд Киева объявил в розыск экс-командира роты харьковского "Беркута" Виктора Шаповалова, который не явился на заседание.

Об этом сообщает "Адвокатская совещательная группа", которая представляет интересы потерпевших по делам Майдана 2013-2014 гг.

Отмечается, что судья Людмила Казмиренко 16 августа приняла решение об объявлении Шаповалова в розыск. Когда состоится следующее заседание по делу, пока неизвестно.

Кто такой Виктор Шаповалов

Шаповалов был командиром роты харьковского "Беркута" во времена Евромайдана. Обвиняется в превышении власти и служебных полномочий 18 февраля 2014 года, во время противостояний в центре города, что привело к тяжелым последствиям.

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Шаповалов находился под стражей с 2015 года. Обвинительный акт в его отношении был передан в суд в ноябре 2016 года. В деле по обвинению Шаповалова - 108 потерпевших.

В 2016 году экс-беркутовец в суде признал свою вину, попросил прощения и назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью вместо резиновых пуль. Шаповалов подробно рассказал, как спецназовцы из разных областей отличали друг друга на Майдане в феврале 2014 года.

В конце ноября 2019-го Киевский апелляционный суд отпустил Шаповалова под домашний арест.

5 августа этого года Печерский суд дал разрешение на задержание Виктора Шаповалова, поскольку он не явился на избрание ему меры пресечения по новому подозрению в организации террористического акта и убийств митингующих 18 февраля 2014 года.

Автор: Дмитрий Захаров