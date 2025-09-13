По его словам, основной момент, с которым сейчас сталкиваются сейчас - за чьи средства будет осуществляться перевод документов.

Дистанционная военная врачебная комиссия (ВВК) - это сейчас экспериментальный проект. Об этом рассказал адвокат Роман Лихачев, который специализируется на защите прав военнослужащих.

"Она будет осуществляться для военных и правоохранителей, которые лечатся за границей более 12 месяцев. Подача документов будет идти через командира воинской части. Надо будет предоставлять перевод на украинский язык плюс диагноз соответствующий. Рассмотрение документов комиссии будет до 10 дней. Решение направляться в воинскую часть, повторный осмотр после возвращения будет военнослужащему не нужен", - сказал он в эфире Украинского Радио.

По его словам, основной момент, с которым сейчас сталкиваются сейчас - за чьи средства будет осуществляться перевод документов.

"Потому что я еще не увидел четкой установленной процедуры. Военнослужащий, например, лечится, у моих некоторых клиентов очень большое количество бумаг на самом деле. Потому что пока четкой установленной процедуры порядка, куда обратиться военнослужащему, как обратиться, если он самостоятельно не может, его родственникам и кто будет оплачивать перевод этих документов - нет", - заявил Лихачев.

Он утверждает, что власти и командиры воинских частей ищут возможности, как помочь своему военнослужащему перевести эти документы.

Какой основной перечень болезней

По словам юриста, основной перечень болезней - онкология, болезни глаз, тяжелые травмы головы, позвоночника, нервной системы, травмы внутренних органов и конечностей, ожоги термические и химические. Он добавил:

"Это основные болезни, которые подпадают под действие дистанционной ВВК. Когда человек имеет тяжелые травмы, продолжает лечиться, его невозможно, кроме как доставить, привозить в Украину для прохождения ВВК. И поэтому правительство идет на встречу, чтобы нашим защитникам быстро решить вопрос прохождения ВВК".

Лихачев заверил, что сейчас даже до принятия каких-либо изменений действует дистанционный порядок обжалований.

"Если военнослужащий не согласен с решением ВВК первого уровня, он подает в региональную комиссию, предоставляется, как правило, на это 30 дней, рассматривается без участия военнослужащего, направляется жалоба по почте. Даже если 30 дней пропущено, мы пишем ходатайство на восстановление сроков, поскольку военные не всегда имеют возможность, время обжаловать ВВК и дистанционный механизм как действовал, что касается обжалования, так и действовать будет и дальше", - пояснил юрист.

Он напомнил, что если военнослужащий даже не согласен с решением региональной ВВК, подается на центральную ВВК.

"Есть два этапа, как можно обжаловать в региональной и центральной ВВК. Или по выбору военнослужащего подать на обжалование в суд. Я советую обжаловать сначала региональную и центральную ВВК, а потом уже в случае несогласия обращаться в суд, - добавил Лихачев.

ВВК в Украине

Ранее спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин рассказал, что среди граждан, которые ранее имели статус "ограниченно годных", после повторного прохождения ВВК только 7% признаны непригодными к военной службе.

