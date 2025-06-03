Где-то по 7 процентов признаны вообще непригодными и полностью пригодными к службе.

Среди граждан, которые ранее имели статус "ограниченно годных", после повторного прохождения Военно-врачебной комиссии (ВВК) лишь 7% признаны непригодными к военной службе. Об этом сказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

"Сейчас процесс прохождения ВВК продолжается. Многие граждане довольно ответственно отнеслись к этому. Скажу, что из тех, кто прошел повторную ВВК, около 7% признаны непригодными. Где-то 6-7% - полностью годны, а остальные пригодны к службе в подразделениях обеспечения, в ТЦК и СП, а также в военных высших учебных заведениях", - отметил он.

Лазуткин напомнил, что, согласно закону Украины, который принят 12 февраля 2025 года, повторную ВВК до 5 июня включительно должны пройти граждане Украины призывного возраста, то есть от 25 до 60 лет, которые до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно годными к военной службе. Также отметил, что на сегодня статус ограниченно годный отменен.

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ВВК для "ограниченно годных" в Украине

Как сообщал УНИАН, в 2024 году в Украине был отменен термин "ограниченно годный" к военной службе, поэтому люди с таким статусом должны повторно пройти ВВК (военно-врачебную комиссию) до 6 июня 2025 года.

Если военнообязанный, признанный ограниченно годным, не пройдет повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) до 6 июня, то его объявят в розыск из-за нарушения правил воинского учета.

По словам начальника учета и бронирования Житомирского областного ТЦК и СП Виктора Полторакина, если военнообязанный, который признан ограниченно годным, не пройдет повторную ВВК до 6 июня, то его объявят в розыск за нарушение правил воинского учета. Ему грозит ответственность в виде штрафа от 17 тысяч гривен.

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