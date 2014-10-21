Порошенко рассказал днепропетровским студентам, какие шаги приведут Украину в Европу

По словам Порошенко, путь к демократическому будущему лежит через децентрализацию власти, антикоррупционную политику, дерегуляцию экономики и, конечно же, полное обновление парламента и очищение сферы правопорядка, сообщает dnepr.info.

"72% украинцев хотят жить по европейским стандартам. И я хочу. Пора прекратить говорить лозунгами - нужно делать. Делать шаги вместе. Спасибо России, что нас так сплотила. Необходимо, чтобы все чувствовали себя защищенно, доверяли власти и говорили, чего они хотят. А я буду демократичным президентом", - сказал Порошенко студентам.

Президент обосновал роспуск парламента нежеланием большей части нардепов голосовать за прогрессивные, но непопулярные законы. Глава государства поддерживает люстрацию и считает, что даже такие органы, как Администрация Президента и Кабинет Министров должны пройти через проверки.

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Отдельным вопросом выделили состояние армии в Украине. Реформация сферы безопасности должна осуществиться путем возрождения гособоронзаказов. В доказательство серьезности своих намерений возродить сферу производства оружия и техники, Президент даже надел брендированный галстук КБ" Южное".

По его словам, армия должна соответствовать мировым стандартам, а нижнее белье для солдат не должно проходить такую же проверку и испытания как оружие. Кроме того, Президент добавил, что вопреки недостаче голосов в парламенте, 10 тысяч бойцов зарегистрированы в списки избирателей.

"Существует 35 критериев членства в ЕС и мы их достигнем к 2020 году, тогда Евросоюз подпишет соглашение о членстве Украины. Мы уже многое сделали, чтобы этого достичь. Теперь "маємо злетіти"", - сказал Президент.

Студенты выразили поддержку главе государства аплодисментами, а по завершению встречи спели гимн Украины.