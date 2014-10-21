В некоторых городах на востоке не работает ни одна аптека, ситуация с лекарствами - катастрофическая

Самой острой проблемой в Донецкой и Луганской областях является дефицит лекарств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты «Исследования потребностей и ситуации в Донецкой и Луганской областях», которое презентовали сегодня в Киеве.

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По словам исполнительного директора Киевского международного института социологии Натальи Харченко, опрос жителей восточных областей показал, что дефицит медикаментов и медицинской помощи расценивается сейчас, как наиболее острый и важный.

«Благодаря усилиям самих людей, проблема питания не является самой насущной для Луганской и Донецкой областей. Она присутствует, но тем не менее на первый план выступает потребность в медикаментах. Медикаменты - то в чем люди нуждаются больше всего. Есть города, в которых не работает ни одна аптека, например, в Первомайске, где проживает около 100 тысяч жителей. Поэтому медикаменты это то, что в дефиците и то в чем люди очень нуждаются. Запросы и потребности по медицинским продуктам и средствам гигиены превышают возможности, которые существует», - сказала Харченко.

По ее словам, больше всего жители Луганской и Донецкой областей нуждаются в медикаментах для сердечнососудистых заболеваний, успокоительных и препаратов нормализующих артериальное давление.

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«Целую группу специальных препаратов для пожилых людей, инвалидов достать практически невозможно. А, если и есть, то цены на них очень высоки. В то же время, ситуация с обеспечением инсулинами улучшилась», - отметила Харченко.

Также эксперты подчеркивали, что в больницах Донбасса не хватает более трети медиков. Особенно нехватка врачей актуальна для городов, где ведутся боевые действия, в частности для Донецка, Дебальцево.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве Гуманитарный штаб Рината Ахметова презентовал гуманитарную карту потребностей и ситуации в Донецкой и Луганской областях. Карта содержит детальную информацию о потребностях жителей городов Донбасса в продуктах, медикаментах и бытовых товарах, а также характеризует гуманитарную ситуацию в регионе, в частности, доступность коммунальных услуг – газа, света, связи, воды, работу больниц, школ, транспорта.

Созданию карты предшествовало комплексное исследование КМИС, проведенное по заказу Гуманитарного штаба Ахметова и «Поможем ТВ» в период с 13 сентября по 15 октября методом телефонного интервью.