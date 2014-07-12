В Донецкой области водоснабжение остается острой проблемой региона - ОГА

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по вопросам внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.

В сообщении отмечают, что наибольшие проблемы с водой на данный момент: в Дружковке и Константиновке, где организован подвоз воды; в Селидово (а также в территориально подчиненных городах Горняке, Украинске) и Новогродовке. Здесь водоснабжение, частично восстановленное накануне, вновь прекратилось: в результате боевых действий пробит водовод на участке, находящемся между зонами контроля террористов и ВСУ. Ремонтные работы на данный момент не проводятся.

Читайте такжеВ Донецке введен строгий режим экономии потребления питьевой воды

Также в Волновахском районе из-за отсутствия резервного водохранилища вода отсутствует полностью; в Марьинском районе подача воды осуществляется с перебоями; в селе Павловка вода отсутствует.

В ОГА сообщили, что специалисты КП «Компания «Вода Донбасса» провели обследование объектов насосных станций первого и второго подъемов канала «Северский Донец-Донбасс» и выявили повреждения, над устранением которых работают соответствующие специалисты. Электроснабжение пока отсутствует, его восстановление будет произведено после переподключения Славянска к Артемовским линиям.