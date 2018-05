Номинанты на премию ”Оскар” (список)

22 января 2008 года Американская киноакадемия назвала короткий список претендентов на премию "Оскар".

В номинации "Лучший фильм" оказались драма режиссера Джо Райта "Искупление" ("Atonement"), "Майкл Клейтон" ("Michael Clayton") Тони Гилроя, комедия "Джуно" (Juno) режиссера Джейсона Рейтмана, "Нефть" ("There Will Be Blood") Пола Андерсона и "Старикам тут не место" ("No Country for Old Men") братьев Итана и Джоэла Коэнов.

Фильм "12" российского режиссера Никиты Михалкова стал одной из пяти иностранных картин, попавших в число номинантов премии Американской киноакадемии. Также на "Оскара" в категории "Лучший иностранный фильм" претендуют "Бофор" ("Beaufort", Израиль), австрийский фильм "Фальшивомонетчики" ("The Counterfeiters"), "Катынь" ("Katyn", Польша), казахстанский "Монгол" ("Mongol").

В пятерке лучших режиссеров названы: Джейсон Рейтман ("Juno"), братья Итан и Джоэл Коэны ("No Country for Old Men"), Пол Андерсон ("There Will Be Blood"), Тони Гилрой ("Michael Clayton") и Джулиан Шнабель ("The Diving Bell and the Butterfly").

На звание лучшего актера претендуют Джордж Клуни ("Michael Clayton"), Дэниел-Дэй Льюис ("There Will Be Blood"), Джонни Депп ("Sweeney Todd The Demon Barber of Fleet Street"), Томми Ли Джонс ("In the Valley of Elah") и Вигго Мортенсен ("Eastern Promises").

За титул "Лучшей актрисы" будут бороться Кейт Бланшетт ("Elizabeth: The Golden Age"), Джули Кристи ("Away from Her"), Марион Котийяр ("La Vie en Rose"), Лаура Лини ("The Savages") и Эллен Пейдж ("Juno").

Картина "Старикам тут не место" братьев Коэнов и фильм "Майкл Клейтон" Тони Гилроя получили по восемь номинаций, став фаворитами оскаровской гонки. Драма "Искупление" ("Atonement") Джо Райта, ранее получившая Золотой глобус за лучший фильм года, представлена в семи номинациях. При этом ни Кира Найтли, ни Джеймс Макэвой, сыгравшие в этой картине главные роли, номинаций на "Оскара" не получили.

Премии киноакадемии будут вручены 24 февраля 2008 года в Лос-Анджелесе в кинотеатре Кодак. Вести церемонию будет ведущий юмористического ток-шоу Джон Стюарт (Jon Stewart). Всего "Оскары" будут вручены в 24 номинациях. Телетрансляцию 80-й церемонии вручения премии "Оскар" будет вести телеканал ABC.