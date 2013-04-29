ЕС за 5 лет увеличил использование возобновляемых источников в 1,5 раза

Практически все члены Евросоюза в 2010-2011 гг. наращивали использование возобновляемых источников, отмечается в сообщении.



Лидером по использованию возобновляемых источников в Европе по итогам прошлого года стала Швеция с долей в 46,8%. В первую пятерку также вошли Латвия (33,1%), Финляндия (31,8%), Австрия (30,9%) и Эстония (25,9%).

Наибольшего прироста использования чистых источников энергии в период с 2004 года по 2011 год, по данным статистической службы, добились Швеция (с 38,3% до 46,8%), Дания (с 14,9% до 23,1%), Австрия (с 22,8% до 30,9%), Германия (с 4,8% до 12,3%) и Эстония (с 18,4% до 25,9%).

По данным службы, крупнейший производитель нефти и газа в Европе – Норвегия, не являющаяся членом ЕС, в 2011 году за счет возобновляемых источников обеспечила себя энергией на 64,7%.

Eurostat напомнил, что Евросоюз в 2009 году поставил перед собой цель к 2020 году увеличить долю возобновляемых источников в конечном потреблении до 20%. При этом 11 европейских стран имеют более амбициозные национальные стратегии – от 23% до 49%.

Украина имеет обязательство перед Европейском энергетическом сообществом – увеличить долю возобновляемых источников в общем объеме потребляемой энергии до 11% к 2020 году.

Министерства энергетики и угольной промышленности в марте сообщило, что доработанный проект обновленной энергостратегии Украины до 2030 года предусматривает увеличение доли возобновляемых источников в энергобалансе до 18%, в том числе в производстве электроэнергии – до 10%.

Установленная мощность отечественных электростанций на возобновляемых источниках энергии в 2012 году увеличилась на 57,5% - до 645,1 МВт, а выработка электроэнергии – в 2,2 раза, до 815,9 млн кВт/ч. Однако, несмотря на более чем двукратное увеличение производства, их доля в балансе электроэнергии осталась крайне низкой – 0,45% по итогам 2012 года (0,22% - в 2011 году).