Украина приняла на вооружение "Малахит"

Министерство обороны Украины приняло на вооружение новые радиолокационные станции "Малахит", сообщает ИТАР-ТАСС. Соответствующий приказ подписал министр обороны Украины Михаил Ежель. Техника вошла в состав парка ВВС страны. Новые станции должны заменить устаревшие и энергоемкие радары.



Подвижные радары "Малахит" представляют собой модернизированную версию радара П-18МУ "Терек". В модернизированном варианте применена компенсация активных помех, цифровая обработка сигналов, измерение скорости движения воздушных целей, а также их автоматический поиск и сопровождение.



"Малахит" способен также в автоматическом режиме передавать данные об обнаруженных воздушных целях.

Радиолокационная станция размещается на шасси КрАЗ и одном грузовом прицепе (для сравнения, П-18МУ базируется на двух автомобилях Урал-375 или Урал-4320 и двух прицепах). Радар может обнаруживать цели, двигающиеся со скоростью до тысячи метров в секунду и сопровождать до 256 из них.

Производителем новой РЛС является компания "Укрспецтехника".