Кто сегодня получит "Оскара"?

В Голливуде в воскресенье вечером состоится главное ежегодное событие мира кино - 83-я церемония вручения золотых статуэток "Оскар" за самые выдающиеся достижения года, пишет РИА "Новости".

Несмотря на то, что в списке на главную награду в номинации "Лучший фильм года" фигурирует 10 картин, большинство критиков предсказывают, что интрига "Оскара" развернется в состязании между исторической драмой Тома Хупера "Король говорит" (The King`s Speech) и современной историей создания Facebook и появления 20-летних миллиардеров "Социальная сеть" (Social Network) Дэвида Финчера. Производство этих фильмов обошлось в 15 и 40 миллионов долларов соответственно.

"Король" фигурирует в 12 номинациях, "Социальная сеть" - в восьми.

Среди номинантов на звание "Лучший фильм 2010 года"также "Боец" (The Fighter) Дэвида Рассела, "Черный лебедь" (Black Swan) Даррена Аронофски, "Детки в порядке" (The Kids Are All Right) Лизы Холоденко, "Начало" (Inception) Кристофера Нолана, "Железная хватка" (True Grit) братьев Коэнов, "Зимняя кость" (Winter`s Bone) Дебры Граник, "127 часов"Дэнни Бойла и анимация Ли Анкрича "История игрушек-3".

Практически вне конкуренции на лучшую мужскую роль года выступает британец Колин Ферт, сыгравший непростое становление британского монарха Георга VI. Среди актрис главными конкурентками называют Натали Портман ("Черный лебедь") и Аннет Бенинг ("Детки в порядке").