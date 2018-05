В Лондоне вручены музыкальные премии Brit Awards (фото)

Вечером 14 февраля 2007 года в Лондоне прошла церемония награждения лауреатов музыкальной премии Brit Awards. Только две группы - The Arctic Monkeys и The Killers - получили по две награды. Все остальные исполнители получили по одной, отмечает BBC News.

Участники The Arctic Monkeys, получившие в 2006 году Brit Awards как лучшие дебютанты, в этом году были названы лучшей британской группой и авторами лучшего британского альбома. Однако группа, как и в прошлом году, церемонию проигнорировала, прислав организаторам премии благодарственную видеозапись, в которой музыканты переодеты в персонажей "Волшебника Оз".

Лас-вегасская группа The Killers получила награды в категориях "Лучшая зарубежная группа" и "Лучший зарубежный альбом".

Нелли Фуртадо с премией Brit Awards

Лучшей концертной группой были названы The Muse.

Также премии получили Take That - за лучший сингл ("Patience"), американская группа Orson и шотландская The Fratellis - обе за прорыв года. Певцом года оказался Джеймс Моррисон (James Morrison), певицей - Эми Уайнхаус (Amy Winehouse). Лучшим иностранным певцом был назван американец Джастин Тимберлейк (Justin Timberlake), а певицей - канадка Нелли Фуртадо (Nelly Furtado).

Лента.ру