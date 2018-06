"Когда я умру, вы полюбите меня": рэпер и звезда YouTube скончался в 21 год из-за наркотиков

Американский рэпер Лил Пип (настоящее имя Густав Ар) умер в возрасте 21 года, сообщает Billboard со ссылкой на друзей и знакомых музыканта.

За несколько часов до своей смерти Лил Пип оставил на своей странице в сети Instagram запись «Когда я умру, вы полюбите меня».

В августе 2017 года Лил Пип выпустил свой дебютный альбом Come Over When You're Sober, после отправился в гастрольный тур, который должен был закончиться 16 ноября 2017 года.

Читайте также"Еврохохлы", "тупые американцы" и "тяжелее воздуха" MH17: какими циничными шутками запомнился Задорнов (видео)

Сообщается, что рэпер должен был дать концерт в городе Тусон, штат Аризона, но выступление внезапно отменили. Позже выяснилось, что исполнителя доставили в больницу с подозрениями на передозировку наркотиками, где он и скончался, пишет РБК.

Свои записи Лил Пип начал выпускать в 2015 году, а позднее начал выкладывать на своем канале в YouTube видеоклипы, многие из которых собрали миллионы просмотров. Так, клип на песню Benz Truck собрал свыше 11,5 млн просмотров, клип Awful Things - более 10,7 млн, клип White Wine - более 9 млн.

В августе 2017 года Лил Пип совершил каминг-аут, объявив о собственной бисексуальности.

Стоит отметить, что о проблемах с наркотиками у рэпера было известно давно. Сам музыкант признавался, что является «продуктивным наркоманом», однако призывал поклонником не принимать запрещенные вещества. Менеджер артиста Чейз Ортега, узнав о смерти подопечного, эмоционально отреагировал в Twitter, заявив, что ждал подобного весь последний год.