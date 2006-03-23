СБУ разоблачила конвертационний центр, через который ”отмыли” 100 млн. грн

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Луганской области во взаимодействии с региональной прокуратурой пресекли деятельность конвертационного центра, через который осуществлялись масштабные финансовые сделки, связанные с обслуживанием “теневого” сектора экономики.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, лишь на протяжении четырех месяцев 2005 года через ряд подконтрольных коммерческих структур было конвертировано более 100 млн. грн. В ходе оперативно-розыскных и следственных действий у злоумышленников изъято почти 1,5 млн. грн. наличными.

По материалам Службы безопасности Украины прокуратурой области было возбуждено уголовное дело. Во время досудебного следствия установлен ряд лиц, причастных к функционированию конвертационного центра и раскрыт механизм правонарушения. Как выяснилось, махинацию организовали несколько местных предпринимателей, которые вовлекли в дело сотрудников коммерческого банка. Последние нарушали требования действующего законодательства относительно финансового мониторинга, злоупотребляя служебным положением, способствовали выведению значительных денежных сумм в “теневой” сектор экономики через открытые в их банковском учреждении счета.

Перевод средств в наличные осуществлялся через цепочку фиктивных фирм, зарегистрированных на посторонних лиц – малообеспеченных граждан, которые предоставляли свои документы злоумышленникам за мизерное вознаграждение. Другие подставные лица снимали деньги с банковских счетов по фиктивным поручениям. Правда, полученные деньги они оставляли в кассе банка. Впоследствии эти наличные суммы работники банка передавали организаторам аферы.

Прокуратурой Луганской области предъявлено обвинение в совершении преступлений шестерым жителям Луганска. К уголовной ответственности по ст.28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч.1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство) привлекаются непосредственные организаторы конвертационного центра. Злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжелые последствия (ч.2 ст.364 УК Украины), а также незаконное разглашение информации инкриминируется работникам банка. Материалы уголовных дел уже направлены в суд.