В Черновцах полиция задержала шестерых подозреваемых в избиении зрителей ЛГБТ-фильма

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Черновцов, вчера около 21.00 на спецлинию «102» поступил вызов о конфликте на Центральной площади.

Патрульные, которые прибыли по указанному адресу, обнаружили двух пострадавших, которым неизвестные лица в масках нанесли удары в грудную клетку и лицо.

Правоохранители обнаружили шестерых подозреваемых. Их доставили в отдел полиции.

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В то же время очевидцы рассказали, что на двух мужчин, которые вечером возвращались из «Бункера» - черновчанина и гражданина Германии - напали лица в масках и темной одежде. За одним из посетителей «Бункера», жителем Черновцов, лица в масках вели слежку, когда тот возвращался из художественного центра. По дороге к Центральной площади к нему подбежал неизвестный в темной одежде и ударил его в лицо.

На другого посетителя художественного центра - гражданина Германии - трое человек в масках напали на Центральной площади возле городского совета. Его ударили в грудную клетку и по ноге.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером около 30 человек в масках и камуфляжах, которые представились представителями организаций «Правый сектор», «Азов» и нескольких общественных организаций участников АТО, сорвали показ документального фильма «This is gay propaganda» режиссера Маруси Боцюркив, в котором освещается хроника событий Революции достоинства и российской оккупации в контексте украинского ЛГБТ-сообщества.