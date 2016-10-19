"This is gay propaganda": В Черновцах люди в масках сорвали показ фильма о ЛГБТ (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, показ фильма режиссера Маруси Боцюркив был запланирован на 18 октября в 19.00 в творческом центре «Бункер» на улице Героев Майдана.

Отмечается, около 30 активистов «Правого сектора» и «Азов» в начале мероприятия вошли до художественного центра и потребовали прекратить показ фильма.

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По словам активистов, «фильм пропагандирует гомосексуализм, пока на востоке продолжается война». Они заблокировали кинопроектор, препятствуя зрителям смотреть кино.

На место было вызвано пять экипажей полиции.

После споров между активистами и организаторами показа фильма, которые длились около часа, все присутствующие разошлись с места происшествия.