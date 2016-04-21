Порошенко подписал закон о запрете трансляции российских фильмов
Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в закон Украины "О кинематографии" относительно фильмов государства-агрессора (№3359).
Как сообщается на сайте Верховной Рады, соответствующий закон поступил в ВР с подписью президента 20 апреля.
Как сообщал УНИАН, 29 марта Верховная Рада приняла изменения к закону "О кинематографии" (относительно фильмов государства-агрессора).
За это решение проголосовали 237 народных депутатов из 351, зарегистрированного в сессионном зале.
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Законом распространяется норма о запрете трансляции фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, которые не содержат популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий, на фильмы, произведенные после 1 января 2014 года и впервые продемонстрированы после 1 января 2014 года.
Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.