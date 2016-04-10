В Одессе на Аллее Славы произошли столкновения "куликовцев" с активистами (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, во время мемориального мероприятия на Аллее Славы, в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко, сюда пришли организаторы и участники пророссийских акций, которые обычно проходят на Куликовом поле (по поводу массовых беспорядков 2 мая 2014 года).

Когда официальная часть торжественной церемонии завершилась, порядка ста «куликовцев» прошли к монументу Неизвестному матросу для проведения своей акции. Они держали в руках красные знамена и флаги города, на одежде многих были черно-коричневые (георгиевские) ленты.

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Перед собравшимися выступил один из организаторов этого мероприятия Морис Ибрагим. Антимайдановцы развернули большой баннер, содержание которого касалось беспорядков 2 мая 2014 года. Они начали возлагать цветы к монументу, обернутые «георгиевскими» лентами.

На Аллею Славы также пришли представители патриотических организаций Одессы, которые, увидев упомянутый атрибут, возмутились и принялись снимать ленты с букетов. Между оппонентами возникла словесная перепалка, один из проукраинских активистов сорвал такую ленту с одежды «куликовца». Началась драка, правоохранители стали между сторонами конфликта живой цепью, двоих участников драки вывели из толпы.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, двое участников драки доставлены в Приморский отдел полиции.

«Конфликт между оппонентами продолжился на Лидерсовском бульваре, прилегающем к парку Шевченко. Задержанных здесь не было», - отметили в отделе.

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Как сообщил УНИАН источник в полиции, в городе также были другие «мелкие провокации». В частности, во время торжественного возложения цветов к монументу Неизвестному матросы кто-то «подложил» букет, перевязанный лентой в цветах российского флага, аналогично – на площади 10-го апреля – к стеле «Крылья победы». В обоих случаях ленты-триколоры сразу убрали.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе проходят торжества по случаю 72-й годовщины освобождения города от фашистских захватчиков.

Накануне и. о. начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Гиорги Лорткипанидзе на брифинге заявил, что 10 апреля общественный порядок будут в городе обеспечивать более 1 тыс. правоохранителей.