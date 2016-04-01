В Одессе после двухлетнего перерыва отпраздновали Юморину (фоторепортаж, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, церемония открытия началась в 12:00 в Городском саду, где развернуты интерактивные инсталляции. На территории сада также функционирует hand made ярмарка и фуд-корт.

В рамках празднования гостям представили концертную программа с участием одесских команд КВН, аниматоров, цирковых артистов.

Следует отметить, что в этом году Юморину посетило большое количество людей, в основном, дети и молодежь.

Отметим, День смеха, также известный как День дурака - всемирный праздник, отмечаемый 1 апреля во многих странах. Во время этого праздника принято разыгрывать друзей и знакомых, или просто подшучивать над ними.

Украинская блогосфера также не осталась в стороне от этого праздника. В сети курсировали как и достаточно веселые шутки, так и "опасные" первоапрельские сообщения, рискующие ввести в заблуждение украинское информационное пространство.

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При этом средства массовой информации тоже размещали шуточные новостные сообщения, стоит отметить, порой не всегда уместные. В частности, затрагивались темы визита президента Украины Петра Порошенко в США, судьбы безвизового режима Украины с ЕС, а также отношений Украины и России.

Шутили и влиятельные народные депутаты. Так, лидеры фракций БПП Юрий Луценко и Радикальной партии Олег Ляшко один за другим "пошутили" по поводу судьбы парламентской коалиции – темы, которая уже не первую неделю не дает никому покоя, и все с нетерпением ждут развязки.