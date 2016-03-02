Скандальная погоня в Киеве: прокуратура обжаловала решение суда отпустить водителя BMW

По мнению прокурора, указанное решение следственного судьи является необоснованным и подлежащим отмене, поскольку оно не соответствует рискам, предусмотренным ст. 177 УПК Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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«В частности, возможно влияние подозреваемого на свидетелей в данном уголовном производстве, которые являются его друзьями и находились с ним в автомобиле во время совершения уголовного правонарушения, а также возможно уклонение подозреваемого от явки в органы досудебного расследования, что подтверждается материалами уголовного производства», - подчеркнули в ведомстве.

Учитывая изложенное, прокуратура обжаловала данное судебное решение в Апелляционном суде Киева и будет настаивать на применении в отношении Храпачевського меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Как сообщал УНИАН, 1 марта Голосеевский райсуд Киева отпустил под личное обязательство водителя автомобиля BMW Храпачевского. 7 февраля он пытался скрыться от патрульной полиции. В результате преследования был смертельно ранен пассажир автомобиля.

Столичная прокуратура возбудила по данному факту уголовное производство.

Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля, отстранили от исполнения обязанностей до окончания расследования производства, а одному из них - Сергею Олийныку было предъявлено обвинение в превышении полномочий и умышленном убийстве.

Печерский райсуд арестовал его на два месяца. Защита обжаловала это решение.