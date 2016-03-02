Апелляционный суд сегодня рассмотрит жалобу защитников полицейского Олейника

Об этом сообщил народный депутат Антон Геращенко (фракция “Народный фронт”) в Facebook. "Сегодня в 11.30 состоится суд, где защита будет требовать изменить меру пресечения для патрульного Сергея Олейника, 13 день находящегося под стражей по высосанному из пальца прокуроров обвинению в умышленном убийстве пассажира BMW", - написал Геращенко.

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Депутат напомнил, что 1 марта Голосеевский районный суд Киева не захотел посадить под домашний арест водителя BMW Ростислава Храпачевского, который оказал сопротивление полицейским. "Суд не захотел посадить хотя бы под домашний арест водителя BMW, того самого, который пьяным сев за руль, а затем носившийся полчаса по Киеву на бешеной скорости, спровоцировал эту трагедию", - заявил Геращенко.

"Ростислав Храпачевский, который в отличие от Сергея Олийника дважды не приходил на допрос по требованию следователя, отделался лишь личным обязательством приходить по требованию следователя. О том, как угнетающе на новую патрульную полицию Украины действует несправедливые обвинения в адрес Сергея Олейника в умышленном убийстве и его арест, думаю, что каждый понимает сам. Надеюсь, судьи Киевского апелляционного суда вынесут сегодня справедливое решение, которое убедит новых правоохранителей в том, что закон и здравый смысл в Украине ещё не до конца утерян", - отметил Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения водителю BMW Храпачевскому - его отпустили под личные обязательства.

В Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по BMW. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других мужчин в нетрезвом состоянии находился в этом автомобиле.

Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство.

Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля-нарушителя, отстранили от исполнения обязанностей до окончания расследования производства, а одному из них - Олейнику предъявлено обвинение в превышении полномочий и умышленном убийстве подростка. Печерский районный суд арестовал его на два месяца. Однако защитники Олейника обжаловали это решение в апелляционной инстанции.