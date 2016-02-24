В Кривом Роге не выполняется закон о декоммунизации

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, в городе на сегодняшний день не изменили ни одного названия топонимических объектов, которые в рамках декоммунизации подлежат переименованию.

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«Отныне, согласно закону, переименованием улиц и демонтажем памятников коммунистического прошлого займется облгосадминистрация. Для этого создана рабочая группа, в нее вошли историки, преподаватели, культурные деятели. Они рассмотрят все названия улиц, проспектов, парков в области. Все остатки советского прошлого будут ликвидированы, в том числе и в Кривом Роге», - цитирует пресс-служба председателя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

Процесс планируется завершить за три месяца.

По информации ОГА, в настоящее время в области новые названия получили 3584 улиц, проспектов и парков. Больше всего их переименовано в Днепропетровске, Днепродзержинске и Никополе. Лидеры среди районов - Новомосковский, Магдалиновский и Синельниковский. Кроме того, демонтированы 220 памятников коммунистического прошлого. Они полностью демонтированы в Вольногорске, Желтых Водах, Марганце, Никополе, Орджоникидзе, Першотравенске, Синельниково, Терновке и 18 районах области.

В пяти других городах и четырех районах еще необходимо избавиться от 64 памятников тоталитарной эпохи.