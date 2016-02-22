В Краматорске переименовали парк Ленина

В Краматорске парк имени Ленина переименован в Сад Бернацкого.

По поводу нового названия городского парка никак не могли договориться депутаты Краматорского городского совета. Ни одно из предлагаемых названий (Европейский, Машиностроителей, Авангард, Старе місто) не набирало необходимое количество голосов для принятия решения, сообщает сайт 6264.

Этот вопрос стоял в подвешенном состоянии начиная с лета 2015 года. Но сроки проведения декоммунизации на местном уровне согласно закону уже вышли.

Парк имени Ленина переименовал городской голова Андрей Панков своим распоряжением. Теперь этот парк называется "Сад Бернацкого".

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Бернацкий был последним директором-распорядителем завода Краматорского металлургического общества (а до 1916 года - главным инженером завода).

Ранее в Краматорске изменили название 72 улицы, а улица Орджоникидзе была переименована в улицу Олексы Тихого.

Кроме того, были переименованы 19 объектов инфраструктуры, а также ДК им. Ленина и центральная публичная библиотека им. Горького. Всего согласно закону о декоммунизации, подлежит переименованию более 160 объектов.

Памятник Ленину с центральной площади убрали 17 апреля 2015 года. Второй памятник, расположенный в Старом городе, убрали в ночь на 22 апреля.