Кабмин отменил бесплатное питание для школьников 1-4 классов не из малообеспеченных семей

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров. Согласно решению Кабмина, теперь право на бесплатное питание в школах имеют только дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети с особыми образовательными потребностями, которые учатся в специальных и инклюзивных классах, а также учащиеся 1-4 классов из малообеспеченных семей.

В решении Кабмина отмечается, что питание остальных школьников могут финансировать органы местного самоуправления из местных бюджетов.

Отметим, что согласно решению правительства от 2 февраля 2011 года, бесплатное питание в школах предоставлялось детям 1-4 классов вне зависимости от финансового состояния их семей.

Также Кабмин освободил от платы за питание детей в детских садах как родителей, у которых совокупный доход на каждого члена семьи не превышает уровня прожиточного минимума, так и родителей детей из малообеспеченных семей.

Соответствующее решение закреплено правительственным постановлением №16 от 18 января 2016 года "О внесении изменений в Порядок предоставления услуг по питанию детей в дошкольных, учеников в общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях, операции по предоставлению которых освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость".