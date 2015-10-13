Полицейские просят политиков не использовать их изображения во время избирательной кампании (видео)

Начальник Департамента патрульной службы МВД Александр Фацевич заявил, что полицейские являются политически нейтральными.

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"Мы обращаемся к партиям и кандидатам с призывом прекратить использовать изображение полицейских и саму полицию в предвыборной агитации. Патрульная служба работает для всех граждан, а не для избирательных амбиций и рейтингов отдельных политиков. В случае несоблюдения этих требований установленые виновные лица будет привлечены к юридической ответственности в соответствии с требованиями закона", - заявила заместитель командира 8-й роты 3-го батальона полиции Киева Ольга Янишевская.