Полицейские просят политиков не использовать их изображения во время избирательной кампании (видео)
10:28, 13 октября 2015Общество
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Патрульные полицейские призвали политиков не использовать их изображения во время избирательной кампании.
Патрульные полицейские / скриншот
Начальник Департамента патрульной службы МВД Александр Фацевич заявил, что полицейские являются политически нейтральными.
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"Мы обращаемся к партиям и кандидатам с призывом прекратить использовать изображение полицейских и саму полицию в предвыборной агитации. Патрульная служба работает для всех граждан, а не для избирательных амбиций и рейтингов отдельных политиков. В случае несоблюдения этих требований установленые виновные лица будет привлечены к юридической ответственности в соответствии с требованиями закона", - заявила заместитель командира 8-й роты 3-го батальона полиции Киева Ольга Янишевская.
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