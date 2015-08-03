За год поддержка вступления в ЕС среди украинцев упала почти на 6% - исследование

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, которые представила на пресс-конференции директор фонда “Демократические инициативы” Ирина Бекешкина.

В частности, согласно данным исследования, отвечая на вопрос «Как вы считаете, вступление в какое сообщество для Украины является приоритетным?», 51,2% назвали Европейский Союз. 17,3% считают приоритетным вступление Украины в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном. 31,3% было трудно ответить.

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Бекешкина отметила, что в 2010 году большинство населения считало приоритетным вступление в Таможенный союз (49% против 38% тех, кто поддерживал приоритетность вступления в ЕС). В декабре 2014 года 57% выбирали ориентацию на вступление в ЕС и только 16% - на Таможенный союз.

Исследование проведено с 22 по 27 июля 2015 года. Опрошено 2011 респондентов во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.