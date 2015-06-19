Более половины украинцев против вступления в Таможенный союз - опрос

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 19 по 29 мая 2015 года.

При этом если бы референдум по вопросу, вступать ли Украине в Таможенный союз, проводился в конце мая 2015 года, 18,6% проголосовали бы за вступление.

Остальные 24,7% не определились или не стали бы участвовать в голосовании.

«Поэтому, если бы в референдуме по этому вопросу приняли участие все те, кто определился со своим выбором, явка составила бы около 75%, а голоса участников разделились бы следующим образом: 25% за вступление в Таможенный союз, 75% - против», - сказано в сообщении.

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В КМИС отмечают, что во время событий Евромайдана (ноябрь 2013 – декабрь 2014) наблюдалась значительная поляризация взглядов на вступление в Таможенный союз жителей Западной и Центральной Украины с одной стороны, и Юга и Востока – с другой: в то время как в западных и центральных областях уровень поддержки идеи вхождения Украины в Таможенный союз снижался, на Юге и Востоке – наоборот, на фоне указанных событий, усилились пророссийские настроения. При этом речь идет о том, что после аннексии Крыма и начала агрессии на Востоке взгляды жителей южных и восточных областей значительно изменились: по сравнению с февралем 2014 года, на Востоке доля сторонников вхождения Украины в Таможенный союз снизилась с 73% до 31%, на Юге – с 60% до 28%. Также за время конфликта с Россией примерно вдвое уменьшилось количество сторонников Таможенного союза на Западе (от 10% в феврале 2014 до 5% в мае 2015) и в Центре (с 24% до 14%) Украины.

Всеукраинский опрос общественного мнения проводился методом личного интервью. Опрошено 2022 респондента, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины возрастом от 18 лет.

В Луганской области исследование проводилось только на территориях, которые подконтрольны Украине, в Донецкой области на территориях, которые подконтрольны Украине, и в Донецке (который является временно оккупированным). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% - для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.