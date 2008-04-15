Нафтогаз просит держателей своих евробондов отсрочить подачу отчета

НАК «Нафтогаз Украины» просит держателей ее еврооблигаций на сумму 500 млн. долл. и нот на 200 млн. долл. продлить сроки предоставления аудиторской финансовой отчетности компании за 2006 год с 31 марта 2008 года до 31 мая 2008 года.

Об этом говорится в сообщении Standard Bank – агента по евробондам «Нафтогаза Украины», опубликованном на Люксембургской фондовой бирже.

Свою просьбу «Нафтогаз Украины» объясняет затягиванием переговоров с Россией по вопросу поставок природного газа в 2008 году, из-за чего задерживаются необходимые политические решения и юридические действия, которые могли бы снять проблему с публикацией отчетности.

Банк приводит письмо «Нафтогаза Украины», в котором компания сообщает, что украинское правительство предоставляет ему поддержку по разрешению ситуации.

Напомним, компания уже просила об отсрочке публикации отчетности до 31 декабря 2007 года и до 31 марта 2008 года, но не смогла подготовить документацию, что технически означает дефолт ее евробондов, срок погашения которых истекает в сентябре 2009 года.

Доходность этих облигаций в начале декабря 2007 г. стремительно выросла до рекордного уровня - 16%, однако в данный момент опустилась до уровня около 10%, а спрэд по отношению к гособлигациям США составляет около 750 базисных пунктов. Ранее спрэды превышали 1000 базисных пунктов.

Как сообщал УНИАН, 11 января международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило приоритетный необеспеченный рейтинг НАК «Нафтогаз Украины» с уровня «B+» до «BB-» (BB минус) и исключило этот рейтинг из списка Rating Watch «Негативный».

30 декабря 2007 года Президент Украины одобрил Государственный бюджет на 2008 год. В бюджет заложена гарантия со стороны государства в размере максимум до 12 млрд. грн. в отношении задолженности "Нафтогаза" перед нерезидентами Украины. Это положение относится к еврооблигациям компании на сумму 500 млн. долл. с погашением в 2009 г., приоритетный необеспеченный рейтинг которых повышен до уровня «BB-» (BB минус).

25 октября 2007 г. держатели облигаций "Нафтогаза" приняли решение временно не предпринимать действий в отношении технического дефолта после того, как компания не опубликовала отчетность по МСФО за 2006 г. к 31 августа 2007 г. Однако "Нафтогаз" не опубликовал финансовую отчетность по МСФО за 2006 г. и к новому сроку, 31 декабря 2007 г. Это означает, что до принятия нового соответствующего решения держателей компания находится в состоянии технического нарушения условий документации по еврооблигациям с погашением в 2009 г. (это эмиссия облигаций, представляющих собой участие в кредите, через Standard Bank London Holding PLC).

С учетом заложенной в бюджет государственной гарантии по существующему долгу «Нафтогаза» Fitch считает, что держатели облигаций, скорее всего, согласятся снова не предпринимать шагов по техническому дефолту, и поэтому приоритетный необеспеченный рейтинг компании исключен из списка Rating Watch «Негативный». Кроме того, принимая во внимание четкость гарантии, Fitch повысило приоритетный необеспеченный рейтинг, что отражает соответствующее положение бюджета. Остается риск, связанный с исполнением гарантии, которая требует получения ряда одобрений от профильных министерств (в случае возникновения требований по ее исполнению). Фактически, Fitch рассматривает данный риск как суверенный риск, связанный с выполнением принятого бюджета, и он отражен в приоритетном необеспеченном рейтинге «Нафтогаза» «BB-» (который находится на том же уровне, что и долгосрочные РДЭ Украины).