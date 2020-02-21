Вечера на хуторе близ Новых Санжар

Василий Рыбников

После того, как оборотни в марлевых повязках из Уханя проникли на территорию санатория в Новых Санжарах, вокруг него начала твориться такая чертовщина, что даже знаменитые экстрасенсы министра Бородянского, вызволившие из мест лишения свободы не одно привидение, решили, что Бородянский - не лох. А один экзорцист, по слухам, и вовсе пропал.

Говорят, что той же ночью из санатория был совершен побег

По слухам, исчезнувший был очень сильный медиум, благодаря ему много чего вышло из тюрьмы , еще больше вошло, а Янукович вообще шнырял туда-сюда, как челнок, пока не телепортировался в Ростов, и тогда медиум раскрыл убийство Шеремета по фотографии и отправился в Новые Санжары поднимать людей на борьбу с коронавирусом. И вот шел он мимо санатория, только глядь - в слуховое окно выставилось свиное рыло и хрюкнуло так, что у него мороз подрал по коже, того и жди, что опять покажется красная свитка. Что это была за свитка такая, никто не знал, только с тех пор того медиума больше не видели, а лишь слышали, как на болотах кто-то кашлял на жабу, и кричала та жаба человеческим голосом, и ходила потом ночью по хатам, и дышала на спящих людей.

Говорят, что той же ночью из санатория был совершен побег. Люди погнались за беглецом с факелами, косами и поломанной сапкой, загнали камнями на дерево и стали читать Псалтырь и молитву «Богородица, коронавирус прогони», и от этой молитвы затрясло нечистого, упал он вниз, ударился о землю и говорит: «Я министр Зоряна Скалецкая, эпидемиологическая ситуация в Украине под контролем».

В самолете, который из Ухани прилетел, украинцев почти не было, зато сидело полторы тысячи больных китайцев

Смотрят люди, а это и вправду Скалецкая, хотели тут же прикопать от греха подальше, как вдруг подходит к ним сзади настоящая Скалецкая и говорит нехарактерным капризным голосом: «Мне, пожалуйста, отдельный домик на время карантина». Обернулись тогда люди к беглой самозванке, смотрят - а это чорт доминиканский, «уно цервеза пер фавор», говорит, шмыгнул носом и только достал носовой платок, как Скалецкой и след простыл! Потом узнали, что то тоже была не Скалецкая, а какая-то ведьма-косплеерша из соседнего хутора, ушедшая с третьими петухами.

Сказывала одна мудрая женщина, что в самолете, который из Ухани прилетел, украинцев почти не было, зато сидело полторы тысячи больных китайцев, и не просто так он над всей Украиной кружил, потому что на самом деле не было никакого тумана, просто китайцы на борту сильно кашляли, летчики слегли с температурой сорок девять и один, а властям не хотелось пугать народ. Однако народ не проведешь. В одном иллюминаторе была дырка, и вирус распространился по всему небу, но так как высота была большая, а вирус маленький, опускаться ему на землю было суждено еще три дня и три ночи.

Мужики пораскинули мозгами, списались в соцсетях, перекрыли на всякий случай мост, выпили за здоровье и упали в воду, а в той воде уже кто-то был, то ли кореец, то ли панда. С тех пор те мужики выбирались из воды только по ночам, заходили на огороды соседей и чихали им на капусту. Мудрая женщина велела ту капусту не трогать, а позвала батюшку. Стал махать батюшка над такой капустой кадилом - а та сразу в землю давай прятаться, козел, говорит, только по-китайски, людям ничего не понятно было, и оттого было только страшнее.

В поселке узнали, что коронавирус - это мутировавший СПИД, и они все умрут

Говорят, что еще засветло, как только оборотни в повязках заехали в свое логово, главный ихний начал рыть канализацию в сторону поссовета, потому что поначалу канализация в санатории была изолированная, а понаехавшим хотелось заразить как можно больше местных отходами своей жизнедеятельности, так как им одним сидеть в карантине было скучно. Пока оборотень копал, в поселке узнали, что коронавирус - это мутировавший СПИД, и они все умрут.

Мужики пораскинули мозгами, списались в соцсетях, взяли лопаты и стали копать навстречу, чтобы навалять спидоносцу еще на полпути, но промахнулись, прошли параллельным курсом и наткнулись на склад винно-водочного магазина. С тех пор их больше никто не видел, кроме мудрой женщины, у которой они воровали огурцы, а какие огурцы зимой? То-то же. Винно-водочного склада, кстати, в этих краях тоже отродясь не было, может, при немцах завели? Увлекшись этой гипотезой, все оставшиеся мужики тоже ушли копать и пропали, а в это время оставшийся без народного присмотра оборотень врезался в канализацию поссовета и заразил импортную сантехнику. Но недолго радовался змей залетный. Один смелый молодой чиновник, только что прилетевший из Киева на вертолете, увидел что случилось, бросился вперед и закрыл унитаз своим телом.

Этот чиновник был премьер-министр Гончарук.

Василий РЫБНИКОВ