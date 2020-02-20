Бородянский: благодаря "Битве экстрасенсов" было расследовано много уголовных дел

Владимир Бородянский не считает проект дезинформацией.

Бывший председатель правления телеканала СТБ, а ныне министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский объяснил, что проект «Битва экстрасенсов», который выходил под его руководством в частности, является продуктом, позволяющий коммерческому вещателю «увеличить свои доходы».

Об этом он рассказал в интервью Общественному.

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«И «Битва экстрасенсов» - это продукт, который привлекал достаточно большую аудиторию. Можно по-разному оценивать «шлак/не шлак», но благодаря «Битве экстрасенсов» было расследовано много уголовных дел, а невинно осужденные люди вышли из тюрьмы», – сказал он.

На вопрос, действительно ли верит господин министр в экстрасенсорику, тот ответил: «Я вообще слабо верующий человек, но это случаи, которые фактически были. Я вообще считаю, что это неправильно сравнивать: человек сложнее, чем один продукт».

Также Бородянский не считает проект дезинформацией.

«Дезинформация может вредить национальной безопасности, а здесь человек или верит, или не верит. Это в принципе драматическое произведение, который позволяет в такой форме, как документальная реальность, переживать эмоции», – отметил он.

В то же время на замечание журналиста, что в программе нигде не сказано, что это документалистика или постановка, Бородянский согласился: «Не сказано. Это правда». Также министр добавил, что это не то, с чем призван бороться закон о дезинформации.

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Как сообщал УНИАН, 17 января Министерство культуры, молодежи и спорта опубликовало основные положения законопроекта о противодействии дезинформации. Обсуждение документа продлится месяц, после чего состоится рассмотрение правительством и Верховной Радой.

Законопроектом предлагается ввести в Украине институт уполномоченного по вопросам информации, который будет осуществлять мониторинг информационного пространства, реагировать на заявления о дезинформации, обращаться в суды и правоохранительные органы, если обнаружит признаки дезинформации.

Так, за распространение дезинформации, при условии добровольного опровержения, начиная с третьего факта нарушения в течение одного года, предусмотрено наложение штрафа в размере 1 тыс. минимальных зарплат (с 1 января МЗП составляет 4700 грн, соответственно – 4,7 млн грн) за каждый случай нарушения. Распространение дезинформации при отсутствии добровольного опровержения влечет наложение штрафа в размере 2 тыс. МЗП.

Меньшие штрафы - в размере 5 МЗП или 20 МЗП предлагается применять, например, за неразмещение или несвоевременное размещение ответа относительно дезинформации по заявлению уполномоченного или непредоставление в установленный этим законом срок ответа на заявление или запрос уполномоченного. Штрафы будут применяться исключительно судом при удовлетворении заявления уполномоченного по вопросам информации.

Предполагается, что к уголовной ответственности будут привлекать за систематическое умышленное массовое распространение заведомо недостоверных сообщений о фактах, событиях или явлениях, что представляет угрозу национальной безопасности, общественной безопасности, территориальной целостности, суверенитету, обороноспособности Украины, праву украинского народа на самоопределение, жизни и здоровья граждан, состояния окружающей среды. И в этом случае предусматривают наказание в виде штрафа от 5 тыс. до 10 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (85 тыс. - 170 тыс. грн) или исправительными работами на срок от 1 до 2 лет.

Уголовная ответственность предусмотрена за распространение дезинформации с использованием компьютерных программ, предназначенных для автоматического массового распространения информации (ботов), или специально организованной системы (группы) учетных записей или пользователей информационных услуг или средств умышленного фальсификации.

Это влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. За финансирование массовой дезинформации - лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Повторная массовая дезинформация или организованная дезинформация, повлекшая тяжкие последствия или нанесшая материальный ущерб в крупном размере, влечет за собой заключение на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.