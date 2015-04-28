Москаль запретил движение грузовиков и автобусов на территорию оккупированной Луганщины

Как сообщает пресс-служба руководителя областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, такое решение принято из-за нереагирования центральных органов власти на необходимость законодательного урегулирования пересечения линии разграничения огня.

Читайте такжеМоскаль распорядился проверить названия 14 населенных пунктов в ходе декоммунизации Луганщины

"Руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации направил обращение к премьер-министру Украины Арсению Яценюку, председателю Верховной Рады Украины Владимиру Гройсману, главнокомандующему Вооруженными силами Украины Виктору Муженко, председателю СБУ Валентину Наливайченко, министру МВД Украины Арсену Авакову и и.о. председателя Государственной фискальной службы Украины Максиму Мокляку с настоятельной просьбой безотлагательно законодательно урегулировать проблему пересечения линии разграничения огня между контролируемой Украиной и оккупированными территориями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что временный порядок контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов является неотработанным, несовершенным, что "дает основания для обвинений силовиков в превышении властных полномочий и коррупции, а также провоцирует резко негативное отношение местного населения к правоохранительным органам и украинской власти в целом".

Кроме того, согласно сообщению, временный порядок контроля за перемещением лиц является неэффективным, поскольку в ряде точек пересечения линии разграничения осуществляется бесконтрольно.