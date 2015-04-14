Украина предлагает разместить на Донбассе пункты по мониторингу режима прекращения огня

Как сообщает пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер в соцсети, согласно итогам видеоконференции трехсторонней контактной группы с представителями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", украинская сторона не может констатировать деэскалации ситуации на Донбассе.

Поэтому в сложившейся ситуации украинская сторона предлагает осуществить определенные шаги. Предлагается, что первым шагом должно стать "размещение 10 постоянно действующих пунктов по мониторингу режима прекращения огня".

Согласно сообщению, "предполагается, что на этих пунктах будут украинские и российские офицеры из Центра по контролю и разграничению, а также представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Первые такие пункты могут быть развернуты в наиболее проблемных точках, в том числе, в Донецком аэропорту и Широкино".

Ко второму шагу относится "демилитаризация Широкино, то есть взаимный отвод вооруженных подразделений из этого населенного пункта. Обязательное присутствие в Широкино представителей миссии ОБСЕ".

Кроме того, сказано о необходимости доставки Украиной гуманитарной помощи в Донецк и Луганск.

«Учитывая сложившуюся гуманитарную ситуацию в этих районах, это должно произойти в кратчайшие сроки. В первую очередь гуманитарная помощь будет доставлена в детские дома, интернаты, больницы, дома престарелых", - сказано в сообщении.

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Помимо этого, выражается необходимость подписания плана по отводу танков, минометов и пушек калибром менее 100 мм.

"Этот пункт – продолжение инициативы министров иностранных дел нормандской четверки", которая была озвучена на встрече в Берлине 13 апреля", - говорится в сообщении.