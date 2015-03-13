Бумажные пропуска для посещения зоны АТО начнут изымать 25 марта

Об этом сообщил руководитель Государственной пограничной службы Виктор Назаренко. По его словам, 6 марта начался переход на новый формат оформления пропусков в зоне разграничения на востоке.

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"Мы со Службой безопасности совместно создали единую базу, и продолжаем ее накапливать, единую электронную информационную базу тех лиц, которым выданы бумажные пропуска", - отметил Виктор Назаренко. Он пояснил, что на данный момент практически все люди, которым выдали бумажные пропуска, внесены в эту электронную базу.

"Мы эту информацию подали уже на контрольные посты въезда и выезда, а 10-го числа начали работу по проверке системы", - сказал Виктор Назаренко, добавив, что система активно и нормально работает.

"Мы планируем где-то с 25 марта уже начать, скажем так, изымать бумажные пропуска", - отметил он.

Виктор Назаренко сообщил, что люди, уже имеющие электронный пропуск, на контрольном посту въезда и выезда при предъявлении паспорта будут занесены в базу данных, и потом будет определено, имеют ли эти лица бумажный пропуск в конкретный сектор, какого характера такой пропуск и на какой срок.

Действия контролеров на постах будут документироваться, чтобы исключить возможное влияние на них.

По оценке Виктора Назаренко, на сегодняшний день уже выдано до 90 тыс. пропусков. По его словам, количество людей, желающих получить электронные пропуска, постоянно растет.

Как сообщал УНИАН, 23 января СБУ обнародовала обновленный временный порядок осуществления контроля над перемещением людей, транспортных средств и грузов вдоль линии столкновения в пределах Донецкой и Луганской областей.