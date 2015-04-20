Порошенко сегодня на Львовщине примет участие в открытии украинско-американских учений

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной госадминистрации, глава государства в Международном центре миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон) встретится с военными из Соединенных Штатов Америки и примет участие в церемонии открытия украинско-американского командно-штабного учения с привлечением войск) «Фиарлес Гардиан - 2015», которые начнутся в Международном центре миротворчества и безопасности Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (с. Старычи, Яворовский район, Львовская область).

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД Украины во Львовской области, планируется, что сегодня во Львов вместе с президентом прибудет министр МВД Арсен Аваков, который представит проект реформы министерства.

В программе пребывания президента Украины, прибытие которого во Львов ожидается ориентировочно в 12.00, запланировано участие в презентации реформы патрульно-постовой службы МВД Украины, которая будет проходить во Львовском государственном университете внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 20 апреля, на Львовщине состоится церемония открытия украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск "Фиарлес Гардиан - 2015".