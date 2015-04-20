Во Львовской области начинаются украинско-американские военные учения

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, церемония состоится в Международном центре миротворчества и безопасности Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (с. Старичи, Яворовский район, Львовская область).

Напомним, в совместных учениях-тренингах примут участие 290 американских десантников 173-й воздушно-десантной бригады армии США и боевые подразделениz Нацгвардии Украины.

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По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, тренинги будут проходить с участием 900 бойцов Нацгвардии.

"Три потока из 300 нацгвардейцев. Три потока по 8 недель. Затем совместные учения", - пояснил министр.

Планируется, что в учениях примут участие подразделения Нацгвардии "Азов", "Батальон им. Кульчицкого", "Ягуар", "Омега" и другие части из Киева, Харькова, Запорожья, Одессы, Львова, Ивано-Франковска и Винницы.

Американские инструкторы будут обучать украинских военных организовывать оборону, выявлять позиции боевиков, оказывать медицинскую помощь и реагировать на обстрелы.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля десантники 173-й бригады армии США прибыли в Украину для обучения украинских военнослужащих.