Спасибо автопереводу: на Львовщине установили бессмысленные указатели для туристов (фото)

По словам журналистов, перед установкой эти указатели должны были проинспектировать как минимум семь чиновников.

Департамент культуры, национальностей и религий Львовской облгосадминистрации согласовал установку более 50 указателей для туристов с безграмотным переводом на английский язык.

Как сообщает Zahid.net, указатели установили в рамках проекта «Наша история», которая уже второй год реализовывается во Львовской области.

К примеру, возле города Сколе установили туристический указатель про члена ОУН Ивана Бутковского, но вместо «повітового провідника» там написали «air condition», слово «боїв» перевели как «boy», «січового стрілецтва» - как «sich looking for a luck», а «братів» перевели как «brathers».

Согласно данным со страницы тендера на ProZorro, установка знаков обошлась в 581 тысяч гривень. По словам журналистов, перед установкой эти указатели должны были проинспектировать как минимум семь чиновников.

«Переводом занимались через Google, через все, что можно, и так получилось. Сейчас специалисты занимаются более корректным переводом, и в кратчайшие сроки эти ошибки устраним. Поймите, текст сложный, уникальный, и немножко не так-то получилось… У нас департамент культуры, а не международных отношений, где все обязаны знать английский", - объяснил заместитель директора ООО «Дорожные знаки» Игорь Прокоса.

Директор департамента культура ЛОГА Мирослава Туркало пообещала, что указатели переделают за счет подрядчика менее, чем через неделю.

Также сообщается, что работники департаменту культуры провели весь тендер с нарушением закона «О публичных закупках».