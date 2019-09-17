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Спасибо автопереводу: на Львовщине установили бессмысленные указатели для туристов (фото)

21:27, 17 сентября 2019
Общество
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Возле города Сколе установили туристический указатель про члена ОУН Ивана Бутковского, но вместо «повітового провідника» там написали «air condition» / Alex Den / Facebook

Департамент культуры, национальностей и религий Львовской облгосадминистрации согласовал установку более 50 указателей для туристов с безграмотным переводом на английский язык.

Как сообщает Zahid.net, указатели установили в рамках проекта «Наша история», которая уже второй год реализовывается во Львовской области.

К примеру, возле города Сколе установили туристический указатель про члена ОУН Ивана Бутковского, но вместо «повітового провідника» там написали «air condition», слово «боїв» перевели как «boy», «січового стрілецтва» - как «sich looking for a luck», а «братів» перевели как «brathers».

Фото: zahid.net

Согласно данным со страницы тендера на ProZorro, установка знаков обошлась в 581 тысяч гривень. По словам журналистов, перед установкой эти указатели должны были проинспектировать как минимум семь чиновников.

Фото: zahid.net

«Переводом занимались через Google, через все, что можно, и так получилось. Сейчас специалисты занимаются более корректным переводом, и в кратчайшие сроки эти ошибки устраним. Поймите, текст сложный, уникальный, и немножко не так-то получилось… У нас департамент культуры, а не международных отношений, где все обязаны знать английский", - объяснил заместитель директора ООО «Дорожные знаки» Игорь Прокоса.

Фото: zahid.net

Директор департамента культура ЛОГА Мирослава Туркало пообещала, что указатели переделают за счет подрядчика менее, чем через неделю.

Также сообщается, что работники департаменту культуры провели весь тендер с нарушением закона «О публичных закупках».

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Теги: #Львовщинапогода во Львове