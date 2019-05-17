цей матеріал доступний українською

Букмекеры назвали тройку победителей Евровидения

08:44, 17 мая 2019
Общество
1284 0
Главный фаворит Евровидения - голландец Дункан Лоуренс / фото Andres Putting/eurovision.tv

Такие данные приводит сайт Eurovisionworld.

Главный фаворит Евровидения, голландец Дункан Лоуренс, выступил очень убедительно и оторвался от конкурентов на недосягаемое расстояние. Перед началом конкурса вероятность его победы оценивалась в 21%, в то время как ближайшему преследователю давали 15%. Сейчас же Лоуренс имеет 43%, с отрывом на 31 пункт от следующего по рейтингу участника.

Читайте такжеКак прошел второй полуфинал Евровидения 2019 (фоторепортаж)

Швед Джон Лундвик остался в тройке, но со второй позиции его вытеснила представительница Австралии Кейт Миллер-Хайдке, ранее занимавшая лишь 9-е место в рейтинге претендентов. Вот кто использовал свой шанс по полной. Как уже можно было посчитать, вероятность победы Кейт 12%. У Лундвика теперь скромные 8%.

Россиянин Сергей Лазарев с 4-го опустился на 7-е место в списке, вместо 9% шансов на победу теперь у него 5%. 

Первая десятка претендентов на победу в финале Евровидения, по мнению букмекеров:

1.        Нидерланды — Дункан Лоуренс, Arcade - 43%

2.        Австралия — Кейт Миллер-Хайдке, Zero Gravity - 12%

3.        Швеция — Джон Лундвик, Too Late for Love - 8%

4.        Швейцария — Лука Хенни She Got Me - 6%

5.        Азербайджан — Чингиз, Truth - 5%

6.        Италия — Мамуд, Soldi - 5%

7.        Россия — Сергей Лазарев, Scream - 5%

8.        Исландия — Hatari, Hatri mun sigra - 3%.

9.        Франция — Билал Ассани, Roi - 3%

10.      Норвегия — KEiiNO - "Spirit in the Sky"- 2%.

Как сообщал УНИАН, в Тель-Авиве в четверг, 16 мая, завершился второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2019.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Евровидение 2019 в Израиле
Теги: #Евровидение#букмекеры