Букмекеры назвали тройку победителей Евровидения

В списке претендентов на призовые места произошла рокировка.

По прошествии двух полуфиналов "Евровидения" букмекеры серьезно скорректировали свои прогнозы относительно победителя.

Такие данные приводит сайт Eurovisionworld.

Главный фаворит Евровидения, голландец Дункан Лоуренс, выступил очень убедительно и оторвался от конкурентов на недосягаемое расстояние. Перед началом конкурса вероятность его победы оценивалась в 21%, в то время как ближайшему преследователю давали 15%. Сейчас же Лоуренс имеет 43%, с отрывом на 31 пункт от следующего по рейтингу участника.

Швед Джон Лундвик остался в тройке, но со второй позиции его вытеснила представительница Австралии Кейт Миллер-Хайдке, ранее занимавшая лишь 9-е место в рейтинге претендентов. Вот кто использовал свой шанс по полной. Как уже можно было посчитать, вероятность победы Кейт 12%. У Лундвика теперь скромные 8%.

Россиянин Сергей Лазарев с 4-го опустился на 7-е место в списке, вместо 9% шансов на победу теперь у него 5%.

Первая десятка претендентов на победу в финале Евровидения, по мнению букмекеров:

1. Нидерланды — Дункан Лоуренс, Arcade - 43%

2. Австралия — Кейт Миллер-Хайдке, Zero Gravity - 12%

3. Швеция — Джон Лундвик, Too Late for Love - 8%

4. Швейцария — Лука Хенни She Got Me - 6%

5. Азербайджан — Чингиз, Truth - 5%

6. Италия — Мамуд, Soldi - 5%

7. Россия — Сергей Лазарев, Scream - 5%

8. Исландия — Hatari, Hatri mun sigra - 3%.

9. Франция — Билал Ассани, Roi - 3%

10. Норвегия — KEiiNO - "Spirit in the Sky"- 2%.

Как сообщал УНИАН, в Тель-Авиве в четверг, 16 мая, завершился второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2019.