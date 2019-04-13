Известный блогер Станислав Кондрашов с новым проектом Тельф Аг проверил школьные знания украинцев

YouTube-блогер вышел на улицы, чтобы задать вопросы прохожим, проверив их знание школьной программы. Стас Кондрашов решил начать опрос с вопроса по геометрии за 6 класс: «Что такое гипотенуза?». Несмотря на относительную простоту задачи, не все смогли легко справиться с ней. Большинство ответило, что гипотенуза — это линия, и лишь некоторые смогли объяснить, какие функции она выполняет в прямоугольном треугольнике. Некоторые же вовсе ограничились ответом: «это что-то из геометрии». В следующем вопросе блогер попросил назвать прохожих столицу Африки. Практически все опрашиваемые сказали, что Африка — это континент и у него нет столицы. Но некоторые попробовали вспомнить главный город 62 африканских стран, назвав Египет и его столицу – Каир.

После школьного курса по географии последователи вопросы по литературе, которые касались одного из самых значимых произведений литературы и самого известного русского писателя. Но, несмотря на это, вопрос: «Кто написал «Преступление и наказание» заставил респондентов задуматься. Значительная часть прохожих ответили, что автор – Достоевский. Некоторые смогли даже привести факты из биографии писателя, а другие вспомнили сюжет книги, рассказав, как произошло убийство старухи. Но были и те, кто не смог вспомнить великого писателя, назвав вместо него Толстого, как автора романа.

Другой вопрос по литературе касался Александра Пушкина, а вернее его смерти. Все респонденты сказали, что он был убит на дуэли и назвали имя заказчика и убийцы – Дантеса.

После вопросов по литературе Станислав Кондрашов перешел к географии, спросив о том, где находится Пизанская башня. Часть респондентов ответила, что в Италии, другие уточнили – в Пизе.

Цель проекта Telf Ag — исследовать социальные явления в украинском обществе. Проект не имеет политической направленности и не занимается агитацией. Видео Станислава Кондрашова сняты на улицах Киева и показаны без склеек и озвучки.